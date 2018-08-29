هنرمندان عکاس و فیلمساز فارس راهی ملایر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اسامی ۶۸ فیلم‌ راه‌یافته به بخش مسابقه شصتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ملایر «آگر» که در ۴ بخش داستانی، مستند، پویانمایی و تجربی برگزار می شود، فیلم های داستانی شماره ۴(محمدصادق محمدنیا)، تنهایی یک زن(حسین حجتی‌نژاد)، سکه شانس( حسین حجتی‌نژاد)، یک شب(آیدا علی مددی) و خروج ممنوع(آزاده مسیح‌زاده) از شیراز به این رویداد راه یافتند.

این در حالیست که در بخش مستند، فیلم های «اسلام آباد» از فردین قدیری، «دوسر برد، دوسر باخت» به کارگردانی آزاده مسیح‌زاده، «صادره از فسا» از یاسمن باغبان، «شوتی» به کارگردانی محمد سلیمی‌راد از شهر شیراز و مستند «زنان کوچ» ساخته سعیده سپهی از شهرستان فسا به جشنواره یادشده راه یافتند.

پویانمایی «چشم‌انداز خالی» ساخته علی زارع قنات‌نوی(شیراز) تنها اثری است که در جشنواره منطقه ای «آگر» به میزبانی ملایر با دیگر فیلمسازان این بخش رقابت می کند و در بخش رقابتی آثار تجربی نیز فیلم «بالین» ساخته احسان شادمانی از شیراز حضور دارد.

از سویی در بخش مسابقه عکس جشنواره منطقه‌ای «آگر»، عرفان سامان فر با اثری به نام «موبایل دستان» و محمد صادق حسینی با عکس «حسرت»، هر دو از شیراز به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، شصتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان از ۱۵ تا ۱۸ شهریورماه جاری به مدت ۴ روز در شهر ملایر با حضور استان‌های همدان، مرکزی، قم، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و هرمزگان توسط انجمن سینمای جوانان ایران، اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ملایر و فرمانداری ویژه شهر ملایر برگزار می‌شود.