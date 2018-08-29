۱۳ ایستگاه قطار شهری ریل باس برای اهواز درنظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف ظهر امروز در مراسم افتتاح قطار ریل باس شهری ایستگاه قدس- اهواز - کارون - میانداشت، اظهار کرد: در سال های گذشته به رغم تلاش های صورت گرفته در خصوص استفاده از ظرفیت های مختلف شهر اهواز مانند ریل باس به عنوان حمل و نقل شهری این اتفاق نیفتاد اما در این دوره با حمایت مجموعه راه آهن و در راستای سیاست های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توسعه حمل و نقل ریلی شهری و عمومی، شاهد اجرای این پروژه بودیم.

وی با بیان اینکه انتظار داریم در بازه زمانی کوتاهی تعداد دیگری ریل باس به مجموعه ریلی قطار شهری اهواز افزوده شود، بیان کرد: برای ریل باکس اهواز ۱۳ ایستگاه در نظر گرفته شده است که از این تعداد در حال حاضر چهار مسیر توسط مشاور پروژه طراحی و ۹ ایستگاه دیگر باید در بازه زمانی کوتاهی ایجاد شوند.

شهردار اهواز تأکید کرد: با راه اندازی این ریل باس، بخش عمده ای از دانشجویان دانشگاه های آزاد، پیام نور و چمران شهر اهواز و نیز بخشی از شهروندان از حمل و نقل مطلوب شهری بهره مند خواهند شد.

وی گفت: در غرب اهواز، این ریل باس با ورود به شهر، از ایستگاه های میهن، اهواز، نهضت آباد، دانشگاه چمران، آزاد، پیام نور و قدس، عبور و در ایستگاه نورد و محدوده ملاشیه متوقف می شود؛ در شرق نیز ایستگاه های اهواز، علی بن مهزیار، کارون، بدر، باهنر و بنکداران را خواهیم داشت.

کتانباف با بیان اینکه با راه اندازی این ریل باس باید ظرفیت خوبی در حوزه جابجایی مسافر ایجاد کنیم، تصریح کرد: در کنار این موضوع باید با تعریف خطوط اتوبوسرانی و تاکسی رانی، دسترسی شهروندان را به سیستم حمل و نقل شهری راحت تر کرد.

شهردار اهواز در پایان بیان کرد: پذیرش این خطوط جدید از سوی مردم، زمان بر است ولی بدون تردید ریل باس از خطوط پر طرفدار و پر جذبه شهری از سوی شهروندان خواهد شد.