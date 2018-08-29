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۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۰۴

شهردار اهواز:

۱۳ ایستگاه قطار شهری ریل باس برای اهواز درنظر گرفته شده است

۱۳ ایستگاه قطار شهری ریل باس برای اهواز درنظر گرفته شده است

اهواز- شهردار اهواز گفت: برای ریل باکس اهواز ۱۳ ایستگاه در نظر گرفته شده است که از این تعداد در حال حاضر چهار مسیر توسط مشاور پروژه طراحی شده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کتانباف ظهر امروز در مراسم افتتاح قطار ریل باس شهری ایستگاه قدس- اهواز - کارون - میانداشت، اظهار کرد: در سال های گذشته به رغم تلاش های صورت گرفته در خصوص استفاده از ظرفیت های مختلف شهر اهواز مانند ریل باس به عنوان حمل و نقل شهری این اتفاق نیفتاد اما در این دوره با حمایت مجموعه راه آهن و در راستای سیاست های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توسعه حمل و نقل ریلی شهری و عمومی، شاهد اجرای این پروژه بودیم.

وی با بیان اینکه انتظار داریم در بازه زمانی کوتاهی تعداد دیگری ریل باس به مجموعه ریلی قطار شهری اهواز افزوده شود، بیان کرد: برای ریل باکس اهواز ۱۳ ایستگاه در نظر گرفته شده است که از این تعداد در حال حاضر چهار مسیر توسط مشاور پروژه طراحی و ۹ ایستگاه دیگر باید در بازه زمانی کوتاهی ایجاد شوند.

شهردار اهواز تأکید کرد: با راه اندازی این ریل باس، بخش عمده ای از دانشجویان دانشگاه های آزاد، پیام نور و چمران شهر اهواز و نیز بخشی از شهروندان از حمل و نقل مطلوب شهری بهره مند خواهند شد.

وی گفت: در غرب اهواز، این ریل باس با ورود به شهر، از ایستگاه های میهن، اهواز، نهضت آباد، دانشگاه چمران، آزاد، پیام نور و قدس، عبور و در ایستگاه نورد و محدوده ملاشیه متوقف می شود؛ در شرق نیز ایستگاه های اهواز، علی بن مهزیار، کارون، بدر، باهنر و بنکداران را خواهیم داشت.

کتانباف با بیان اینکه با راه اندازی این ریل باس باید ظرفیت خوبی در حوزه جابجایی مسافر ایجاد کنیم، تصریح کرد: در کنار این موضوع باید با تعریف خطوط اتوبوسرانی و تاکسی رانی، دسترسی شهروندان را به سیستم حمل و نقل شهری راحت تر کرد.

شهردار اهواز در پایان بیان کرد: پذیرش این خطوط جدید از سوی مردم، زمان بر است ولی بدون تردید ریل باس از خطوط پر طرفدار و پر جذبه شهری از سوی شهروندان خواهد شد.

کد مطلب 4389040

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