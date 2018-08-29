به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم شهرتی‌فر اظهار کرد: این اجلاس سه جانبه یک رویداد مهم سیاسی و بین‌المللی است و سومین جلسه هماهنگی فی‌مابین کشورهای یاد شده در مورد مسائل مبتلابه و مورد علاقه مشترک به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تبریز برای برگزاری این اجلاس سه جانبه آمادگی کامل داشته و یکی از مناسب‌ترین شهرهاست، افزود: چنین نشستی در هر شهر برگزار شود، می‌تواند آثار مثبت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشماری برای آن شهر داشته باشد.

شهرتی‌فر ابراز داشت: این رویداد مهم موجب می‌شود تبریز –پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ روی آنتن‌های بین‌المللی معرفی و مطرح شده و مردم تمام کشورهای جهان از ظرفیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری بالقوه و بالفعل این شهر مطلع شوند.