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۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۵۹

معاون استاندار آذربایجان‌ شرقی تأکید کرد:

اهمیت فوق‌العاده نشست سران ایران، روسیه و ترکیه برای تبریز

اهمیت فوق‌العاده نشست سران ایران، روسیه و ترکیه برای تبریز

تبریز- معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: برگزاری نشست سران جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه و ترکیه در تبریز برای آذربایجان‌شرقی اهمیت بسیاری خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم شهرتی‌فر اظهار کرد: این اجلاس سه جانبه یک رویداد مهم سیاسی و بین‌المللی است و سومین جلسه هماهنگی فی‌مابین کشورهای یاد شده در مورد مسائل مبتلابه و مورد علاقه مشترک به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تبریز برای برگزاری این اجلاس سه جانبه آمادگی کامل داشته و یکی از مناسب‌ترین شهرهاست، افزود: چنین نشستی در هر شهر برگزار شود، می‌تواند آثار مثبت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشماری برای آن شهر داشته باشد.

شهرتی‌فر ابراز داشت: این رویداد مهم موجب می‌شود تبریز –پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ روی آنتن‌های بین‌المللی معرفی و مطرح شده و مردم تمام کشورهای جهان از ظرفیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و گردشگری بالقوه و بالفعل این شهر مطلع شوند.

کد مطلب 4389054

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