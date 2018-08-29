به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر امروز چهارشنبه به همراه علی لاریجانی از اردوی تیم های اعزامی به بازیهای پاراآسیایی بازدید کرد.

سلطانی فر پس از این بازدید ابتدا عید غدیر را تبریک گفت و ادامه داد: خوشحالیم که در آستانه این عید ورزشکارانمان در بازیهای آسیایی خوش درخشیده اند و مدال های خوبی را هم کسب کرده اند. امیدوارم در ادامه نیز این روند ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: آقای لاریجانی با توجه به گزارش و درخواستی که ما داشتیم به محل اردوی تیم های اعزامی به بازیهای پاراآسیایی آمدند و از اردوی تیم های مختلف بازدید کردند. قطعا این بازدیدها در ارتقای سطح کیفی ورزشکاران و بالا بردن روحیه آنها موثر است.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر حمایتی که از سوی نهادهای مختلف از ورزش جانبازان می شود خاطرنشان کرد: هم دولت و هم وزارت ورزش حمایت خوبی از ورزش و به ویژه ورزش جانبازان و معلولان داشته اند و امیدوارم این حمایت ها ادامه داشته باشد.

سلطانی فر با مطلوب ارزیابی کردن شرایط ورزش کشور خاطرنشان کرد: همدلی بسیار نزدیک و همکاری خوبی بین بخش های مختلف از جمله کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و کمیته پارالمپیک وجود دارد و همه در تلاش هستیم به دور از هرگونه حاشیه دستارودهای خوبی داشته باشیم.

مسعود سلطانی فر به تلاش این وزارتخانه برای تکمیل پروژه های نیمه کاره اشاره کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم پروژه های نیمه کاره در سراسر کشور را با همین همدلی و اختصاص منابع بهتر تکمیل کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم که مدال آوری و درخشش ورزشکاران ما در بازیهای آسیایی ادامه داشته باشد و در بازیهای پاراآسیایی هم این موفقیت و درخشش ادامه داشته باشد. در برخی رشته های پاراآسیایی ما در دنیا رکورددار هستیم و حرف اول را می زنیم و اطمینان داریم در بازیهای پیش رو شاهد افتخار آفرینی ورزشکاران مان خواهیم بود.

سلطانی فر در مورد کسب مدال های پرتعداد طلای اندونزی در رشته ناشناخته پنجاک سیلات گفت: شورای المپیک آسیا هر دوره به میزبان یک امتیاز ویژه هدیه می‌دهد. یادم می‌آید در سال ۱۳۵۳ هم که ما میزبان بودیم به ایران کشتی فرنگی را به عنوان هدیه دادند که باعث شد ما مدال طلا بگیریم و در جدول رده بندی بالا بیایم.

وی ادامه داد: پنجاک سیلات هم رشته بومی و رزمی است که شورای المپیک آسیا مجوز آن را به اندونزی داده است. سابقه این ورزش بسیار کم است و کشورهای دیگر هم با آن آشنایی زیادی نداشتند. از ۱۶ مدال طلای این رشته در دو بخش بانوان و آقایان ۱۴ مدال طلا را اندونزی گرفته است. اگر این مدال ها را کنار بگذاریم بازهم ما در رده چهارم قرار خواهیم گرفت.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: تلاش ما این بود که بتوانیم به رده چهارم جدول رده بندی برسیم اما این پنجاک سیلات پیش بینی ما را بهم ریخت. اگر این رشته نبود قطعا ورزش ایران در جایگاه چهارم قرار می گرفت. ما فکر می کردیم که در این رده از سوی قزاقستان تهدید شویم اما این کشور مدال طلای کمتری کسب کرد. با این حال کره شمالی و تایوان تعقیب کننده ما هستند.

سلطانی فر در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا مسئولان ورزش قبل از شروع بازیها نسبت به حضور پنجاک سیلات اعتراض نکرده بودند گفت: این هدیه ای بود که شورای المپیک آسیا به اندونزی داد. تصمیماتی که این شورا می گیرد قابل اعتراض نیست. آنها تصمیم می گیرند و میزبان هم آن را اجرا می کند.

وی در مورد عملکرد بانوان گفت: به نظرم عملکرد بانوان بسیار خوب بود. البته در برخی رشته ها مثل کاراته فکر می کردیم که در فینال برنده شوند و طلا بگیریم. خصوصا یکی از ورزشکاران ما که با یک اخطار باخت. به نظرم حقش مدال طلا بود. در دوره های آینده با توجه به ارزیابی خوبی که نسبت به بانوان داریم ورزشکاران خانم حضور پررنگ تری خواهند داشت.

وزیر ورزش در پایان صحبت های خود در مورد عملکرد دور از انتظار برخی از رشته ها گفت: البته ما در مجموع به ۹۰ درصد از اهداف خود برای حضور در بازیهای آسیایی دست یافتیم. هیچ کشوری به ۱۰۰ درصد اهدافش نمی رسد. در برخی رشته ها مثل کبدی و جودو مدال های با ارزشی بدست آوردیم. ضمن اینکه در رشته هایی مثل قایقرانی، والیبال و بسکتبال همچنان امکان کسب مدال وجود دارد. در تیراندازی ظرفیت ما بسیار بیشتر از این بود. بعد از بازیهای آسیایی قطعا عملکرد کاروان در ستاد بررسی می شود.

سلطانی فر در مورد خداحافظی بهداد سلیمی گفت: بهداد به خاطر مشکل مصدومیت از زانو خداحافظی کرد. اگر این مشکل حل شود ما هم دوست نداریم یکی از امیدهای مدال طلا در المپیک توکیو را از دست بدهیم.