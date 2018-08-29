نظامیان مصری ۲۰ تروریست را در صحرای سینا از پای درآوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فرمانده عالی نظامی مصر در بیانیهای که روز چهارشنبه منتشر شد، از کشته شدن حداقل ۲۰ تروریست، شناسایی و تخریب ۱۸ مخفیگاه و انبار تسلیحاتی، خلع سلاح ۴۱ تله انفجاری و دستگیری ۸۱ مضنون به اقدامات تروریستی خبر داد.
همچنین گفته شده در جریان بمباران مناطق غربی صحرای سینا حداقل ۳۹ ماشین حمل سلاح و مهمات هدف قرار گرفتهاند.
از بهمنماه سال گذشته نیروهای امنیتی مصر عملیات گستردهای را علیه گروههای تروریستی در صحرای سینا دنبال میکنند.
صحرای سینا از سال ۲۰۱۱ و همزمان با افزایش تحرکات گروههای تروریستی در منطقه شاهد ناآرامیهای گسترده و فعالیت گروههای وابسته به داعش میباشد.
نیروهای امنیتی مصر تا کنون طی چند مرحله عملیات گستردهای را علیه گروههای تروریستی و بنیادگرا در صحرای سینا انجام دادهاند، اما این منطقه همچنان صحنه تحرکات گروههای تروریستی است.
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