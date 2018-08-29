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۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۱

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس:

شهرک‌های مسکن مهر شاهرود بی‌بهره از امکانات/نیازمند عزم جدی هستیم

شهرک‌های مسکن مهر شاهرود بی‌بهره از امکانات/نیازمند عزم جدی هستیم

شاهرود - نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس بابیان اینکه ساکنان شهرک‌های مسکن مهر شاهرود از حقوق، امکانات و نیازمندی‌های اولیه بی‌بهره هستند، گفت: مشکل مسکن مهر شاهرود فراقانونی حل شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی عصر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن شاهرود با حضور معاون وزیر مسکن به میزبانی تالار ولایت فرمانداری ویژه این شهرستان، بابیان اینکه مردم در ملاقات‌های عمومی و خصوصی و بازدیدهایشان بارها و بارها مشکلات مسکن مهر شهرستان را مطرح می‌کنند و علی رغم جلسات متعدد با مدیران استانی و شهرستانی تاکنون نتیجه‌ای از روند این طرح نگرفته‌ایم، ابراز داشت: از ۱۱ هزار و ۷۰۰واحد مسکن مهر تحویلی به متقاضیان استان سمنان، ۱۶ واحد در سمنان، ۹۰ واحد در دامغان، ۷۴ واحد در گرمسار دارای متقاضی هستند و در شاهرود این میزان به یکباره به عدد یک هزار و ۹۰۰ واحد می رسد که نشان می دهد چه حجم از خانه به مردم داده نشده است.

وی بابیان اینکه حجم مسکن مهر باقی‌مانده در شاهرود به نسبت سایر شهرهای استان بیشتر است، افزود: مسکن مهر شاهرود از نظر کیفیت مصالح و خیابان‌کشی بی‌کیفیت و فاقد نیازها و امکانات اولیه است.

مسکن مهر بی بهره از خدمات

نماینده مردم شاهرود و میامی بابیان اینکه مردم ساکن در شهرک کوثر و فدک شاهرود از خدمات اولیه بی‌بهره هستند، ابراز داشت: در این مجموعه امکاناتی مانند مدرسه و مسجد در نظر گرفته نشده است و اهالی این منطقه مجبور به پرداخت کرایه تاکسی تلفنی هستند.

حسینی شاهرودی در ادامه تصریح کرد: اگر بخواهیم روند تحویل این تعداد واحد مسکن مهر را به دادگاه ارجاع دهیم بسیاری از متقاضیان عمدتاً توان پرداخت پول وکیل را ندارند و اگر هم وکیل نگیرند معلوم نیست چه امری صورت گیرد چرا که پیمانکار این مجموعه حتی در صورت محکومیت، مجهول المکان است.

وی بابیان اینکه فهرستی از مشکلات در مسکن مهر شاهرود دیده می‌شود، گفت: این گره به جایی رسیده که به عقیده ما مشکل مسکن مهر شاهرود باید فراقانونی حل شود و اگر بخواهیم در انتظار تعیین تکلیف پیمانکار بنشینیم زمان زیادی را از دست داده‌ایم و باید مشکلات این حوزه به صورت پروژه به پروژه با نهادهای ذی‌ربط بررسی و حل شود.

کد مطلب 4389091

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