دستگیری زوج کلاهبردار ۶ میلیاردی در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، علی اکبر جاویدان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر یک مورد اختلاف و درگیری در شهرستان گرگان، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام که مشخص شد موضوع فراتر از درگیری و اختلاف بوده و نیاز به بررسی تخصصی است.

وی افزود: پس از هدایت طرفین درگیری به یگان انتظامی، در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد چهار نفر اهل استان تهران با در دست داشتن اسناد و مدارکی مدعی هستند فردی با همدستی همسرش از طریق دادن وعده های واهی به مردم طی چند ماه ۶ میلیارد ریال از آنان اخاذی کرده است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهمان در روند تحقیقات پلیسی ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی شدند، اما پس از ارائه مستندات قانونی به جرم خود اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی گلستان ادامه داد: متهمان در اعترافات خود بیان کردند پس از برقراری ارتباط با یکی از اقوام شاکیان در فضای مجازی و جلب اعتماد وی، اطلاعات شخصی و خانوادگی آنان را گرفته و طی چند مرحله از طریق دادن وعده هایی نظیر رفع کامل بیماری، حل مشکلات خانوادگی و یافتن همسری با ویژگی های خاص و غیره مبلغ ۶ میلیارد ریال از آنان دریافت کردند.

سردار جاویدان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند به شهروندان توصیه کرد، در صورت برخورد با افرادی که در قبال دریافت پول به آنان وعده های مختلف می‌دهند مراتب را سریع از طریق مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.