حل مشکلات معیشتی برعهده دولت است/نمایندگان دنبال منافع مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار اعضای کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گرانی و دغدغه معیشت، بخش های زیادی از مردم را دچار مشکل کرده است و من به عنوان خادم حضرت امام رضا علیه‌السلام بی‌واسطه با مردم ارتباط دارم و مشکلات آنها را لمس می‌کنم.

وی افزود: شما نمایندگان نیز در حوزه‌های انتخابیه خود از نزدیک شاهد گلایه‌های مردم هستید. مجلس و نمایندگان آن، واقعاً باید صدای مردم بوده و در عمل به دنبال تامین منافع آنها بدون ملاحظه هیچ حزب و جناحی باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همه ارکان کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم وظیفه دارند اما نقش اصلی برعهده دولت است. حجم اختیارات و امکاناتِ در اختیار دولت در عرصه اقتصاد بی‌بدیل است. حتی عملکرد بخش خصوصی نیز تابعی از سیاست ها و عملکرد دولت است.

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: توقع مردم و فعالان اقتصادی از دولت، تدوین یک نقشه راه جامع و با ثبات است. چرا باید مردم هر روز شاهد تلاطم و آشفتگی در بازار باشند؟

وی اظهارکرد: رویکرد اقتصادی آستان قدس، توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در بخش هایی همچون صنعت دارو است که منافع آن مستقیماً به مردم می رسد.

رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: خود را موظف به فراهم کردن امکانات سفر به مشهد برای کسانی کرده‌ایم که به علت محرومیت و نداشتن توان مالی تاکنون توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را نیافته‌اند.