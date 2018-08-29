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۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

تولیت آستان قدس رضوی:

حل مشکلات معیشتی برعهده دولت است/نمایندگان دنبال منافع مردم باشند

حل مشکلات معیشتی برعهده دولت است/نمایندگان دنبال منافع مردم باشند

مشهد - تولیت آستان قدس رضوی گفت: همه ارکان کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم وظیفه دارند اما نقش اصلی برعهده دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار اعضای کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گرانی و دغدغه معیشت، بخش های زیادی از مردم را دچار مشکل کرده است و من به عنوان خادم حضرت امام رضا علیه‌السلام بی‌واسطه با مردم ارتباط دارم و مشکلات آنها را لمس می‌کنم.

وی افزود: شما نمایندگان نیز در حوزه‌های انتخابیه خود از نزدیک شاهد گلایه‌های مردم هستید. مجلس و نمایندگان آن، واقعاً باید صدای مردم بوده و در عمل به دنبال تامین منافع آنها بدون ملاحظه هیچ حزب و جناحی باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: همه ارکان کشور برای حل مشکلات معیشتی مردم وظیفه دارند اما نقش اصلی برعهده دولت است. حجم اختیارات و امکاناتِ در اختیار دولت در عرصه اقتصاد بی‌بدیل است. حتی عملکرد بخش خصوصی نیز تابعی از سیاست ها و عملکرد دولت است. 

تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: توقع مردم و فعالان اقتصادی از دولت، تدوین یک نقشه راه جامع و با ثبات است. چرا باید مردم هر روز شاهد تلاطم و آشفتگی در بازار باشند؟

وی اظهارکرد: رویکرد اقتصادی آستان قدس، توجه ویژه به سرمایه‌گذاری در بخش هایی همچون صنعت دارو است که منافع آن مستقیماً به مردم می رسد.

رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: خود را موظف به فراهم کردن امکانات سفر به مشهد  برای کسانی کرده‌ایم که به علت محرومیت و نداشتن توان مالی تاکنون توفیق زیارت حرم مطهر رضوی را نیافته‌اند.

کد مطلب 4389107

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