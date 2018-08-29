مقابل سپاهان دنبال پیروزی هستیم/ دفاع خوبی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم سپاهان اصفهان از تیم‌های خوب لیگ برتر است و فردا بازی سختی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: در همه مسابقات برای کسب پیروزی و سه امتیاز وارد مسابقه می‌شویم و امیدواریم فردا نیز با حمایت هوادارانمان بتوانیم به پیروزی دست یابیم.

سرمربی پارس جنوبی جم با اشاره به اینکه سپاهان پرافتخارترین تیم لیگ برتر است خاطرنشان کرد: امیر قلعه نویی پرافتخارترین مربی ایران است و همین موضوع بیانگر این است که بازی سختی را مقابل این تیم خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه در بازی‌های خانگی عملکرد خوبی داریم، اضافه کرد: بازیکنان ما این قدر خوب بازی می‌کنند که فضای چندانی به حریف نمی‌دهند و سپاهان نیز فردا بازی سختی را مقابل ما خواهد داشت.

تارتار با بیان اینکه به علت شکست هفته قبل دنبال کسب هر سه امتیاز در بازی فردا هستیم، بیان کرد: امیدواریم نکاتی که به بازیکنان گفته‌ایم را رعایت کنند و فردا به هر سه امتیاز مسابقه دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه سپاهانی‌ها روی ضربات ایستگاهی خوب کار می‌کنند، ادامه داد: تمرینات خوبی داشته‌ایم که به سپاهانی‌ها ضربه ایستگاهی ندهیم.

سرمربی پارس جنوبی جم با تقدیر از هواداران این تیم افزود: فردا منتظر حضور گسترده و پرشور هواداران در ورزشگاه هستیم تا به پیروزی دست یابیم و انتظار داریم ورزشگاه مثل بازی با استقلال پر شود.

وی با بیان اینکه برای مسابقه فردا محروم نداریم، خاطرنشان کرد: خط دفاعی خوبی داریم و به این خط دفاعی امیدوار هستیم و قطعا در همه مسابات عملکرد خوبی خواهیم داشت.

تارتار با بیان اینکه ابراهیم صالحی با انگیزه بالایی بازی می‌کند، افزود: بازیکنان خوبی داریم که همه خوب و بامعرفت هستند و هیچ وقت کم‌کاری از انها نخواهیم دید.