دولت با افزایش سرمایه یک میلیارد دلاری بیمه ایران مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بیمه ایران در جمع خبرنگاران از پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه ایران توسط بیمه مرکزی در قانون بودجه سال 86 خبرداد و افزود: براساس این پیشنهاد قرار بود که ردیف خاصی برای افزایش سرمایه بیمه ایران تا مبلغ یک میلیارد دلار درنظر گرفته شود که البته درهیئت دولت به تصویب نرسید.

سید محمد آسوده با بیان این که تاکنون از بودجه های دولتی استفاده نکرده ایم، تصریح کرد: همواره هزینه های بیمه ایران از محل تولید حق بیمه ها بوده است.

وی با اشاره به قطع ارتباط یک شرکت بیمه اتکایی آلمانی با بیمه ایران گفت: به منظور پوشش ریسک های بزرگ همواره به مکانیزم ها و پوشش های بیمه های اتکای نیاز داریم، اما منطق حکم می کند که اگر همکاری بین المللی با ایران در این زمینه صورت نگیرد برای پوشش چنین ریسک هایی از توان بیمه های داخلی استفاده شود.

مدیرعامل بیمه ایران با تاکید بر حفظ ارتباط شرکت های بیمه داخل با بازارهای بین المللی، افزود: مکانیزم بیمه ایجاب می کند که خطرات و ریسک های بیمه را دردنیا توزیع کنیم.

وی از مصوبه دولت ( که البته هنوز قابلیت به کارگیری ندارد) به منظور حمایت از شرکت های بیمه برای پوشش ریسک های بزرگ در صورت عدم همکاری شرکت های بیمه اتکایی در سطح دنیا با ایران خبرداد و افزود: شرکت بیمه ایران آمادگی همکاری با سایر شرکت های بیمه داخلی اعم از خصوصی و دولتی برای صدور بیمه نامه ها به صورت اشتراکی و با حمایت دولت را دارد.

آسوده با اشاره به لایحه مدیریت خدمات کشوری گفت: برای دستگاه هایی که به صورت رقابتی، تجاری اداره می شوند، باید یک فصل یا مقررات خاص در نحوه اداره این شرکت ها در این لایحه پیش بینی شود که بوروکراسی های خارج از سازمان این دستگاه ها را کاهش دهد، زیرا بوروکراسی عام دولتی اجازه انعطاف پذیری را به شرکت های تجاری نمی دهد.

وی با اشاره به این که شرکت بیمه ایران مشمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی نیست، تصریح کرد: اگر شرکتی را نمی شود خصوصی کرد می توان آن را بر مبنای شرکت های خصوصی اداره کرد.

مدیرعامل بیمه ایران خاطرنشان کرد: بیمه ایران تابع مقررات دولتی است اما به جای این که 20 گروه برعملکرد و فعالیت بیمه ایران نظارت کنند، بهتر است هیاتی مرکب از دستگاه های نظارتی بیمه ایران را نظارت کنند زیرا این گونه اقدامات باعث عدم کارآئی می شود.

وی با بیان این که در 8 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صنعت بیمه کشور 22 درصد رشد در بخش حق بیمه ها داشته است، افزود: در مدت مذکور 838 میلیارد تومان حق بیمه توسط شرکت بیمه ایران تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد نشان می دهد.

آسوده همچنین میزان خسارت پرداختی بیمه ایران در مدت مذکور را 469 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: این رقم نسبت به میزان خسارت پرداختی مدت مشابه سال گذشته از رشد 19 درصدی برخوردار بوده است.

وی افزود:تعداد بیمه نامه های صادره بیمه ایران در مدت مذکور 5 میلیون و 311 هزار بود که نسبت به تعداد بیمه نامه های صادره در مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.

مدیر عامل بیمه ایران از تمدید قرارداد این شرکت با جانبازان و خانواده شهدا و گسترش فروش بیمه نامه های بزرگ خبرداد و گفت: در بحث کنسرسیوم بیمه های بزرگ نظیر نفت، انرژی و پالایشگاه ها بخش خصوصی را نیز در کنار خود داشته ایم.

وی از افزایش درصد بیمه های اتکایی توسط شرکت های بیمه داخل از 20 به 35 درصد و پرداخت خسارت یک میلیارد تومانی به هواپیمای سپاه در ارومیه و هواپیمای سانحه دیده مشهد به میزان دو میلیارد تومان خبرداد.

آسوده از انتقال بیمه آموزش و پرورش به بیمه ایران تحت پوشش بیمه درمان وعمر وحادثه و اقدامات فرهنگی بیمه ایران در این راستا خبرداد.