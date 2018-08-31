رکورد زنی هند در تولید محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق جدیدترین تخمینهای کشاورزی دولت دهلی، تولیدات کشاورزی هند در سال مالی اخیر (جولای ۲۰۱۷ تا جون ۲۰۱۸) به رکورد تاریخی جدید ۲۸۴.۸۳ میلیون تن رسید.
طبق این دادهها، میزان محصولات در این سال ۹.۷۲ میلیون تن از سال قبل بیشتر شده است. افزایش تولیدات کشاورزی در سال گذشته به علت بارش خوب بارانهای موسمی بوده است.
در بین محصولات کشاورزیای که در تولید خود رکورد زدهاند میتوان به این موارد اشاره کرد؛ برنج با ۱۱۲.۹۱ میلیون تن، گندم با ۹۹.۷۰ میلیون تن، حبوبات درشت (نخود و لوبیا) با ۴۶.۹۹ میلیون تن، و حبوبات دانه ریز (لپه و عدس) با ۲۵.۲۳ میلیون تن.
تایمز آو ایندیا گزارش داده است که این چهارمین و آخرین تخمین دولتیای است که منتشر میشود.
بررسی تداوم فعالیتهای کاشت محصولات تابستانی نشان میدهد که هرچند ممکن است میزان محصولات سال مالی کنونی (۲۰۱۸-۲۰۱۹) با رکورد سال قبل برابری نکند، اما سال خوبی برای تولید دانههای مغذی خواهد بود.
در گزارشات اخیر اعلام شده است که کل سطح زیر کشت امسال تقریبا با مقدار سال قبل برابر است. تا ۲۴ آگوست کل سطح زیر کشت محصولات تابستانی برابر با ۱۰۰ میلیون هکتار بود که تقریبا مشابه ۱۰۰.۸ میلیون هکتار سال گذشته است و فقط ۱.۳ درصد کمتر است.
روزنامه انگلیش دیلی به نقل از یکی از مقامات هند گفته است که سطح ذخایر اکثر منابع و مخازن آبی کشور بسیار خوب است، که این در طول فصل کشاورزی به کشاورزان کمک خواهدد کرد. همچنین بارندگی خوب در بیشتر نقاط کشور به حفظ رطوبت خاک کمک میکند تا آماده کشت زمستانی باشد.
