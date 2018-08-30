صعود واترپلو ایران به نیمه نهایی با برتری بر عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، پس از پیگیری رقابت‌های واترپلو بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ در مرحله گروهی و مشخص شدن جدول رده بندی هر دو گروه، ملی پوشان ایران با ایستادن در جایگاه دوم گروه A این مسابقات امروز(پنج شنبه) مقابل عربستان سعودی تیم سوم گروه B به آب زنند. واترپلوئیست های ایران برتری خود را خیلی زود به حریف تحمیل کردند و در نهایت با نتیجه ۱۵ بر ۷ به برتری رسیدند.

بدین ترتیب تیم ملی واترپلو ایران حواز حضور در نیمه نهایی مسابقات و قرارگرفتن در جمع چهار تیم برتر بازی ها را یافت.

مسابقات واترپلو بازی‌های آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸، از روز شنبه سوم شهریور ۱۳۹۷ ( ۲۵ آگوست ۲۰۱۸) آغاز و تا روز شنبه دهم شهریور ۱۳۹۷ پیگیری خواهد شد.

اسامی ۱۳ بازیکن تیم ملی واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا:

امید لطف پور

شایان قاسمی

علی پیروزخواه

امیرحسین کیهانی

مهدی یزدان‌خواه

محمدجواد عباسی

ارشیا الماسی

پیمان اسدی

سهیل رستمیان

امیر دهداری

امیر حسین رهبر

حامد ملک خانبانان

حسین خالدی

کادر فنی :

نادر غفوری (سرپرست)

الکساندر چیریچ (سرمربی)

وحید رضایی (مربی)

امیر عباس اکبرنژاد(مربی آنالیز)

خسرو حمزه(مربی روانشناس)

انتهای پیام