صعود ملایی و محمدی به مرحله یک چهارم نهایی جودو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، محمد محمدی بریمانلو جودوکار وزن منهای۷۳ کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم موفق شد ناکانو از فیلیپین را با ضربه فنی شکست دهد و راهی دور یک چهارم نهایی شود. بریمانلو برای رسیدن به نیمه نهایی با حریفی از قرقیزستان مبارزه خواهد کرد.

همچنین سعید ملایی جودوکار وزن منهای ۸۱ کیلوگرم کشورمان در دور نخست موفق شد حریف اندونزیایی خود را با ضربه فنی شکست دهد و راهی دور یک چهارم نهایی شود. ملایی برای رسیدن به نیمه نهایی با برنده تایوان و چین مبارزه خواهد کرد.