مسیر سخت کسب روزی حلال در چالش نابرابر با جبر روزگار

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: کرکره مغازه را به امید کسب روزی حلال بالا می زند «بسم الله» ... همین «بسم الله» یعنی عزمش را جزم کرده تا لقمه ای نان بدون شبهه سر سفره اش بگذارد چه کم و چه زیاد.مهم این است که حلال باشه شاید این عبارت را این روزها کمتر بشنویم اما هنوز هستند آدم هایی که روزی حلال را حلال بسیاری از مشکلات می دانند.

همچنان معتقدند سحرخیز باشی و صادق، روزی ات پر برکت می شود. این آدم های بی غل و غش حساب کتاب دارند و طرف حسابشان آن روزی ده لایتناهی است. آن ها به کم و زیاد درآمدشان نمی نگرند بلکه به برکت آن می اندیشند که فراتر از مقدار مادی است و ورای درک بسیاری از کاسبان

روزی حلال را در سودی دو سویه می جویند نه منفعت یکطرفه از برادر مسلمان خود. اینها گاه در معامله زیان هم می کنند اما بهای غش نکردن در معامله را بیش از این ها می دانند. آنها درک کرده اند نباید به هیچ بهانه ای حتی قحطی، جنس یا خدمتی را بیش از بهای واقعی اش بفروشند، ظاهر و باطن کالا و خدمتشان یکی است ،احتکار و کم فروشی ندارند به بهانه نداشتن پول خرد آدامس و شکلات به خریدار تحمیل نمی کنند و ترازوهایشان مثل اعتقاداتشان دقیق و استاندارد است.

بارها حواسش پرت شده و مبلغی را اضافه دریافت کرده که حتی مشتری هم متوجه آن نشده اما بلافاصله در پی مشتری رفته و با طلب حلالیت مبلغ مازاد را پس داده. گاه آن را در صندوق صدقات انداخته .

از تملق و تبلیغ ناروای کالای بی ارزش پرهیز کرده و حسن خلق را با مشتری هایش در همه طیف رعایت کرده است شرایط مالی مشتری را درک کرده و تا حد امکان از تخفیفات و کمک دریغ نکرده است.

پروانیان پیرمردی که از سال ۴۸ در سبزه میدان مرکز شهر زنجان مغازه خواروبار فروشی دارد، مغازه ای که هنوز با گذشت سالها شکل سنتی خود را حفظ کرده است. بوی کهنگی دلنوازی که آمیخته با بوی اجناس است فضای دلچسب و نوستالژی رقم می زند.

پروانیان که با راهنمایی یکی از آشنایان به سراغش رفتیم، علاقه ای به مصاحبه ندارد و با همان روحیه خاص زنجانی های اصیل، می گوید: دیگر انصاف نمانده، از زمانی که ربا لباس رسمی به تن کرد و حلال شد دیگر انصاف در جامعه نمانده است.

وی با اشاره به اینکه به فرموده قرآن ربا حرام است، می افزاید: چطور می شود که از یک طرف می گوئیم مسلمان هستیم و از طرف دیگر فرمان قرآن را رعایت نمی کنیم و بانک ها با تبلیغات گسترده سودهای کلان می دهند.

این بازاری زنجانی با بیان اینکه امروز دروغ و بی انصافی در جامعه زیاد شده است، ادامه می دهد: در جامعه ای که دروغ زیاد شود آن جامعه دیگر به جایی نمی رسد.

پروانیان با یادآوری کسب های گذشته، به رعایت انصاف در کسب و کارهای ایام نه چندان دور اشاره کرده و می افزاید: در گذشته نه چندان دور همه چیز در جای خود بود و همه احترام هم را داشتند و کاسبی که یک تک تومانی پولش اضافه می شد پیگیر حرام یا حلال بودن آن می شد تا پول حرامی قاطی مالش نشود.

به گفته پروانیان متاسفانه برخی از کاسب ها تنها فکرشان این است که چگونه و به هر قیمتی جیبشان را پر کنند. بدون اینکه منشأ و حرام و حلال بودن آن را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه روند موجود در زمینه نبود انصاف در کاسبی ها روزبه رو زیاد می شود، ادامه می دهد: ربا از یک طرف و از طرف دیگر گرانی روز به روز باعث می شود انصاف و عدالت در کسب روزی حلال کمرنگ شود و در برخی موارد نرخ های غیرمنصفانه روز به روز افزایش نامعقول داشته باشد.

پروانیان می گوید: اگر مغازه داری بگوید طی دهه های اخیر توانسته است ترقی کند من باور نمی کنم برای اینکه کالایی را که ۹ تومان فروخته ام، خواسته ام بخرم ۱۰ تومان بوده است و کاسب واقعی و با انصاف با معادله ساده و سرانگشتی نمی تواند در این بازار ترقی کند.

وی اجاره بهای سنگین مغازه های بازار و سایر مراکز خرید شهر زنجان را عامل دیگر روند افسارگسیخته گرانی ها در بازار می داند و می گوید: مغازه داری که ماهانه ۶ میلیون تومان اجاره مغازه اش است برای پرداخت اجاره بها و کسب سود، افزایش قیمت زیادی برای فروش کالاهای خود در نظر می گیرد.

پروانیان با تاکید بر اینکه کاسب در هر شرایط باید انصاف را در نظر بگیرد و یقین داشته باشد که حساب و کتابی در آن دنیا هست که باید پاسخگو باشد، می افزاید: از سال ۴۸ تاکنون مغازه دار است و تاکنون چنن روند افسار گسیخته گرانی را حتی در زمان جنگ ۸ ساله ایران و عراق ندیده است.

وی با یادآوری اینکه در زمان جنگ هشت ساله نیز همه چیز سرجای خودش بود و گرانی های افسارگسیخته وجود نداشت، متذکر می شود: در زمان جنگ ایران و عراق، مردم خیلی حواسشان به هم بود و کاسب ها نیز برای بهبود وضعیت معیشتی جامعه همکاری می کردند و اصناف برای پشتیبانی جبهه ها کمک می کردند و در داخل شهرها نیز اصناف قیمت ها را افزایش نمی دادند.

پروانیان باز متذکر می شود که حرام خوری و ربا خواری و اینکه برخی ها خودخواه هستند باعث شده جامعه با چالش های بزرگی هماند گرانی مواجه باشد.

یک مغازه دار زنجانی که ۵۰ سال است در بازار تاریخی زنجان مشغول به فعالیت است، وجود انصاف در معامله را عامل مهم در بابرکت بودن روزی و افزایش ثروت عنوان می کند و می گوید: مالی که با سدهای غیر منطقی و نامشروع باشد مطمنا یک روز را از بین خواهد رفت.

وی که مایل نبود اسمش بیان شود به خاطره ای از کسب درآمد نامشروع و حرام اشاره کرده و می گوید: فردی در شهر زنجان در کسب و کار خود مال حرام مخلوط کرد و در نهایت، از مال خود هیچ خیری ندیده و سود نبرده.

این مغازه دار زنجانی با بیان اینکه با وجود گرانی ارز و نبود ثبات در بازار نباید از فضای پیش آمده سوء استفاده کرد و نسبت به مردم بی تفاوت بود، می افزاید: بازاریان قدیمی زنجان همواره شاهد چنین اوضاعی در بازار بودند ولی هرگز تلاش نکرده اند با افزایش قیمت ها، گرانی را به جامعه تحمیل کنند.

سید محمود موسوی رئیس اتاق اصناف استان زنجان که تراشکار است نیز می گوید: تراشکاری شغلی یدی و سخت است و همیشه صبح که کار خودم را شروع می کنم ، با خود می گویم بهتر است سفره ام خالی باشد ولی خالص و پاک باشد تا اینکه رنگارنگ و حرام.

موسوی با بیان اینکه محور اعتقادت اصناف زنجان توجه به حرام و حلال بودن روزی است، می گوید: جامعه به گونه ای در حال حرکت است که موج گرانی ها کسب روزی حلال را با مشکل مواجه کرد و مردم دچار مشکل شده اند.

وی با بیان اینکه شرایط جامعه به گونه ای شده که کسب روزی حلال با خطر مواجه و برخی سودجوها با ایجاد مشاغل کاذب، کاسبی های حلال را با چالش مواجه کردند، ادامه می دهد: باید عدالت و انصاف در کسب و کارها رعایت شود.

موسوی با تاکید بر لزوم رعایت انصاف و عدالت در پرداخت حقوق ادامه می دهد: نبود عدالت در پرداخت حقوق باعث شده فردی که در جلو کوره با حرارت ۲۰۰ درجه کار می کند با فردی که در بهترین شرایط کار اداری آسان انجام می دهد یکسان حقوق بگیرند و حتی در برخی واقع کمتر از آن نیز حقوق بگیرد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان با بیان اینکه گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد، می گوید: الان موج گرانی در جامعه ایجاد شده که همه را وادار به گرانفروشی کرده است. گرانفروشی زمانی است که با وجود آرامش در جامعه، برخی اقدام به فروش گران کالا یا خدمات بکنند.

علویون رئیس هیت امنای بازار تاریخی زنجان با بیان اینکه بازاریان استان زنجان همواره با درک وضعیت جامعه برای ایجاد آرامش در صحنه اقتصاد استان زنجان تلاش کرده اند، تاکید می کند: با وجود نوسانات نرخ ارز و نبود ثبات در قیمت ها، بازاریان زنجان تلاش کرده اند افزایش قیمت نداشته باشند.

علویون می افزاید: متاسفانه نبود ثبات در بازار کشور و همچنین نبود معیار برای قیمت گذاری و تلاطم بازار ارز باعث می شود ناخوادآگاه گرانی ایجاد شود. ولی با این وجود بازار زنجان سعی کرده با موج گرانی ها همراه نشود.

وی ادامه می دهد: همواره عده ای سودجود و فرصت طلب هستند که در فضای ملتهب قیمت ها اقدام به احتکار می کنند که خوشبختانه در بازار زنجان این امر صدق نمی کند.

این روزها که انصاف واژه ای غریب و بی دفاع در برابر هجمه گرانی ها شده است، کاسبان و بازاریانی هستند که به حداقل ها در سود راضی و انصاف را سرلوحه خود قرار داده اند و در آشفته بازاری که برخی ها سودشان را در پرکردن جیبهایشان می دانند، بازاریان منصفی هستند که سودشان را در سود مردم و جامعه می دانند.