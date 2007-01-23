مهاجم تیم ملی کره جنوبی به تیم فوتبال میدلزبورو انگلیس پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه از مبلغ قرارداد طرفین چیزی به میان نیامده اما لی تنها در صورتی به کره باز خواهد گشت که خودش مایل به بازی در لیگ کره باشد.

اگر لی مایل باشد تا پیش از پایان قراردادش درسال 2009 به باشگاه دیگری برود هر دو باشگاه کره ای و انگلیسی از این بابت بطور مساوی منتفع خواهند شد.

میدلز بورو همچنین در سایت خود از موفقیت لی در آزمایش های پزشکی این باشگاه خبر داده و از قول سات گیت مدیر این باشگاه نوشته است:" لی مبارزه سختی در اینجا خواهد داشت اما او بازیکن هیجان انگیزی برای ما خواهد بود".

بعد از پارک جی سونگ ( منچستر یونایتد) ، لی یونگ پیو ( تاتنهام) هاتسپور و سئول کی هیون ( ریدینگ) لی چهارمین بازیکن کره ای خواهد بود که در لیگ برتر بازی می کند.

او پیش از این درسال 2001 در وردربرمن هم بازی کرده بود اما بدلیل مصدومیت نتوانست در جام جهانی حضور پیدا کند.