قائل به فراکسیون جدید نیستم/ تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به مصلحت نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران در خصوص تشکیل فراکسیون جدید اصولگرایی در مجلس نیز گفت: در داخل جبهه اصولگرایان ممکن است گرایشات مختلفی وجود داشته باشد و برای اینکه بخواهند کار مشترک انجام دهد ممکن است دور یکدیگر جمع شوند و این به معنای نفی جبهه بزرگ اصولگرایان نیست.
نادران خاطر نشان کرد: اگر قرار است کسی بیرون رود و بخواهد جبهه سیاسی و خیمهای خارج از خیمه اصولگرایان بزند، اختیار دارد،اما آنهایی که در داخل فراکسیون اصولگرایان کار میکنند نمیتوانند کلیت جبهه اصولگرایان را نفی کنند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان در پاسخ به اینکه اعضای فراکسیون اصولگرایان به رئیس این فراکسیون درباره اینکه وی مواضع دولت را در مجلس اعمال کرد، انتقاد دارند، گفت: هر کسی ممکن است نسبت به مدیریت برخی افراد اعتراض داشته باشد، اما اعتراض داشتن نفی اصولگرایی نمیکنند یعنی نمیتوانیم آقای باهنر را به خاطر برخی ایرادها، غیر اصولگرا تلقی کنیم، مگر در مدیریتها انتقاد نیست.
وی در خصوص فراکسیون جدید نیز اظهارداشت: من قائل به فراکسیون جدید نیستم.
نادران در ارزیابی از طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیز، گفت: این طرح تصویب شد، اما من همچنان معتقدم که این مصوبه به مصلحت مجلس هفتم نیست؛ زیرا یا باید طول دوره خود را افزایش دهد یا دوره ریاست جمهوری را کوتاه کند که این موضوع عادلانه و عاقلانه نیست.
وی افزود: در خصوص اینکه طول دوره مجلس هفتم اضافه شود، مقام معظم رهبری قبلا صراحتا گفتند، این موضوع ممکن نیست و اجازه ندادند. این اتفاق میخواست در مورد خبرگان رهبری نیز بیافتد و با تاخیر رای گیری شود که مقام معظم رهبری فرمودند مردم به خبرگان هشت سال رای دادهاند و طولانیتر کردن دوره خبرگان بدون کسب اجازه از مردم و رضایت آنها شرعا درست نیست.
به اعتقاد وی، افزایش طول دوره مجلس هفتم بدون کسب اجازه از مردم کار اصولی، درست، عادلانه و عاقلانه نیست و خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری تلقی میشود.
نادران ادامه داد: کوتاه کردن طول دوره ریاست جمهوری حمل میشود به اینکه مجلس با دولت در جبهه مقابله قرار گرفته و همچنین رئیس جمهور با یک دوره سه ساله امکان خدمترسانی کافی پیدا نمیکند، و غیر از مغایرت با قانون اساسی، کار اصولی نیست.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: تصور من این است که این طرح از سوی شورای نگهبان رد میشود و مجلس در تجدیدنظر موضوع را اصلاح میکند و از این مرحله عبور میکنیم.
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