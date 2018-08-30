تولید پایانه های راه دور صنایع آب/ برنامه ریزی برای صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، توسعه محصول پایانه راه دور مدل RTU AMS-R۴۰۰۰ و ماژول‌های جانبی آن با حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) در یک شرکت ایرانی صورت گرفت.

عمده فعالیت این شرکت در حوزه آبفای کشور و تهیه و تأمین نیازهای کنترلی و اسکادای این صنعت است. این شرکت از سال ۷۸ به تولید RTU پرداخته و نخستین نمونه‌های RTU خود را روانه بازار کرده است.

محمد عباباف‌ها مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه این شرکت به دنبال تولید انبوه نسل جدیدRTU های خود با نام AMS-R۴۰۰۰ است، عنوان کرد: این نسخه که ارتقا یافته نمونه AMS-R۳۰۰۰ بوده از نظر فنی در حوزه‌هایی از قبیل ماژولار بودن و انواع ورودی خروجی‌ها، پروتکل‌ها و ارتباطات ارتقا پیدا کرده است.

عباباف‌ها تصریح کرد: یکی از محدودیت‌های کلیدی که در سری AMS-R۳۰۰۰ وجود داشت، تعداد ورودی و خروجی‌های محدود بود که در نسل جدید با توجه به افزایش قدرت CPU و تغییرات ایجادشده در ساختار RTU، این تعداد به نحو چشمگیری افزایش‌یافته، به گونه‌ای که هم‌اکنون می‌توان تا چندین هزار سیگنال را کنترل کرد.

وی با تاکید بر اینکه مزیت فنی دیگری که در نسخه جدیدRTU های سری ۴۰۰۰ ایجاد شده، حرکت به سمت قابلیت‌ها و استانداردهایی است که بازار جهانی RTU نیازمند آن است، تصریح کرد: هم‌اکنون درحال تعامل با آزمایشگاه‌های مرجع و پژوهشگاه نیرو برای اخذ سخت‌ترین تأییدیه‌های موردنیاز در این حوزه هستیم.

عباباف‌ها به بحث صادرات اشاره کرده و گفت: در زمینه صادرات، طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته با مدیران شرکت، چندین نمونه برای تست محصول به کشورهای آفریقای جنوبی، مالزی و ویتنام ارسال شده و به دنبال کسب بازار فروش این محصول در کشورهای مذکور هستیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این، در بازار داخلی نیز با تعاملات صورت گرفته، چندین نمونه جهت تست به شرکت‌های دولتی و خصوصی تحویل شده است.

وی در رابطه با مزیت اجرای این طرح عنوان کرد: مسلماً نسخه تولید داخل با وجود اینکه از CPU و سایر المان‌های غیربومی استفاده می‌کند ولیکن هزینه‌هایی از جمله هزینه طراحی، مونتاژ، برنامه‌نویسی، بسته‌بندی و مونتاژ تجهیزات را به‌صورت ریالی پوشش می‌دهد و این مسئله منجر به کاهش هزینه‌های تولید RTU از نظر ارزی می‌شود.

مدیرعامل این شرکت ادامه داد: این طرح از یک‌سو، با توجه به کاربرد فراوان در صنایعی مانند صنایع آب و فاضلاب، نفت، گاز، برق، نیروگاه و... حجم بازار مناسبی دارد و رشد این بازار نیز مثبت است و از سوی دیگر به دلیل وجود رقبای قدرتمند خارجی و داخلی ورود به چنین بازاری نیازمند دانش فنی و توان بازاریابی قابل‌رقابتی است.