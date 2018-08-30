اینجا قرار است کودک شوید/ برنامه ای برای ترویج محبت بین زوج ها

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا لوکیشنی برای نزدیک شدن به کودکان است تا آنها را بیشتر درک کنید، بازی ها و دنیای شان را بشناسید و حتی شبیه شان شوید، اینها را به تدریج در پشت صحنه برنامه «کودک شو» می فهمید از خانواده هایی که وارد یک برنامه بزرگسال درباره کودکان می شوند و همه با کودکان شان می آیند؛ از اتاق گریم پژمان بازغی مجری برنامه که در لحظه اول تابلوی عکس او و دختر کوچکش خودنمایی می کند و همچنین از عوامل برنامه که در پایان هر برنامه خودشان هم قرار است کودکی کنند.

ساعت ۱۷ عصر است و ما در ابتدای در ورودی فرهنگسرای بهمن قرار داریم تا وارد لوکیشن برنامه «کودک شو» شویم که از شبکه نسیم روی آنتن می رود. همان ابتدا خانواده هایی را می بینم که در مقابل در تجمع کرده اند و منتظرند اسامی شان خوانده شود تا وارد استودیو شوند. تقریبا اسم هر خانواده را که می خوانند یک یا دو کودک همراه شان است. بعد از اینکه گوشی های همراه خود را تحویل می دهند وارد استودیوی برنامه می شوند؛ جایی که پژمان بازغی از آنجا برنامه را روی آنتن می برد. استودیو اما بخش ها و اتاق های مختلفی از جمله اتاق بازی کودک، اتاق سوال و جواب و... دارد و برنامه با جمعی از عوامل در حدود ۶۰ نفر ضبط می شود.

رضا مهرانفر کارگردان برنامه اولین کسی است که با او مواجه می شوم و بخش های مختلف سوله را نشان می دهد. به سمت استودیو می رویم که به تیتراژ برنامه با صدای هومن گامنو اشاره می کند و با بیان بعضی از مصرع های شعر تیتراژ می گوید اینجا قرار است کودک درون تان بیدار شود.

ابتدا به استودیو که برای جشن عید غدیر آذین شده است و بعد اتاق رژِی می رویم جایی که کارگردان هدایت اصلی عوامل و مجری را از آنجا بر عهده دارد و اتفاقات را از مانیتورهای مقابل خود رصد می کند. علاوه بر کارگردان، محمد خداوردی نویسنده، رضا نصیری و ابوذر پورمحمدی تهیه کنندگان و چند تن از عوامل دیگر نیز حضور دارند و گاهی این اتاق به پیش بینی میان عوامل برای خانواده های برنده و یا تشویق ها و هیجانات آنها تبدیل می شود.

رضا مهرانفر ابتدا چند دقیقه ای درباره حضور کودکان در این برنامه توضیح می دهد و اینکه غیرقابل پیش بینی ترین بخش برنامه همین کودکان هستند و می گوید: بارها شده است کودک یک شرکت کننده خوابیده است و ما مثلا ۴۰ دقیقه صبر کرده ایم تا بیدار شود و مسابقه را ادامه دهیم و یا پیش آمده که کودکی مریض شده است و ما او را به بیمارستان برده ایم و اینجا همیشه باید مراقب یک سری از اتفاقات برنامه ریزی نشده باشیم و من باید بتوانم این اتفاقات را مدیریت کنم.

هنوز تا ساعت ۱۸ دقایقی باقی مانده و پژمان بازغی در حال گریم است که به اتاق وی وارد می شویم تا قبل از شروع برنامه با او هم صحبت کنیم و اولین چیزی که در اتاق خلوت گریم به چشم می خورد تابلویی از عکس وی با دختر کوچکش است.

بازغی با اشاره به پدرانگی خود و دغدغه هایی که نسبت به کودکان دارد، می گوید: دختر من به تازگی ۱۰ سالش تمام می شود و من اتفاقاتی را در ارتباط با او تجربه کردم از بیماری و مشکلاتش تا علایق و افکاری که دارد که توانستم از آنها در این برنامه استفاده کنم و چون خودم این مسایل را لمس کرده ام بهتر توانسته ام در برنامه نسبت به آنها واکنش داشته باشم.

مجری «کودک شو» از خلاء نبود برنامه برای کودکان در تلویزیون می گوید و توضیح می دهد: در حال حاضر انتخاب های اشتباه در ازدواج و سنت های غلط باعث می شود که اتفاقات ناگواری برای بچه ها رخ دهد و باید در این زمینه فرهنگسازی کرد. من اینجا می خواهم با صدای بلند بگویم که تلویزیون ما برای کودکان برنامه نمی سازد و ما باید برنامه سازی برای بچه ها را یک اولویت قرار دهیم. ما در دهه ۶۰ برنامه های کودکانه، مجریان قصه گو و برنامه های نمایشی کودک مختلفی داشتیم اما الان آنها کجا رفته اند؟ ما اکنون خاله ها و عموهای بسیاری در تلویزیون داریم که البته خیلی خوب است اما صرف اینکه استودیو بزنیم و آنتن پر کنیم تا بچه ها بیایند و زمان بگذرانیم رشد و فرهنگسازی انجام نمی شود.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به آیتم های «کوک شو» بیان می کند: ما در این برنامه آیتم هایی داریم تا پدر و مادرها بفهمند چقدر نسبت به فرزندان شان و یا حتی خودشان شناخت دارند و یا آیتمی داریم که بفهمیم والدین چقدر با فرزندان شان بازی می کنند و یا می توانند بچه های شان را سرگرم کنند.

من اینجا می خواهم با صدای بلند بگویم که تلویزیون ما برای کودکان برنامه نمی سازد و ما باید برنامه سازی برای بچه ها را یک اولویت قرار دهیم بازغی گریم می شود و به استودیو می رود و ما به اتاق رژِی می رویم. تهیه کننده و کارگردان درباره رنگ استودیو و بک گراند آن صحبت می کنند و اینکه چون عید غدیر است رنگ پس زمینه را سبز کنند اما ترکیبی که می خواهند به دست نمی آید. تغییراتی در نور و رنگ و ال سی دی داخل استودیو وارد کرده و فضا را شاد می کنند.

بازغی با انرژِی و هیجان به صحنه وارد می شود و به مخاطبان می گوید «عید همتون مبارک» و تاکید می کند که امشب قرار است برنامه متفاوت تر و شادتر باشد. ابتدای برنامه است و خانواده عبدی یکی از خانواده های راه یافته به مرحله فینال همراه و در کنار هم به برنامه می آیند یکی از ویژگی های این برنامه محبتی است که قرار است میان ۲ همسر دیده شود و زن و شوهر یاد بگیرند به یکدیگر ابراز احساسات کنند و حتی در بخش های مختلف برنامه هم گاهی بازغی یادآوری می کند که مرد در هنگام مسابقه همسرش و یا برعکس، زن به شوهرش دلگرمی دهند و یکدیگر را با کلمات محبت آمیز حمایت کنند.

مهرانفر درباره این ابراز احساسات و دلیل آن توضیح می دهد: ما به خانواده ها می گوییم خیلی برخوردی عادی با هم داشته و راحت باشند و به هم محبت خود را نشان دهند. خیلی از خانواده ها گاهی از پژمان بازغی می پرسند که باید چه جمله یا کلمه محبت آمیزی به یکدیگر بیان کنند که به این دلیل است که یاد نگرفته اند که چطور به هم محبت کنند.

اگر همینقدر به یک خانواده تلنگری بخورد و این پرسش ایجاد شود که چگونه باید به یکدیگر محبت کنند و یا با فرزند خود چگونه رفتار کنند ما پیروز شده ایم وی ادامه می دهد: ما در این مسابقه به دنبال شعارهای بزرگ نیستیم و اگر همینقدر به یک خانواده تلنگری بخورد و این پرسش ایجاد شود که چگونه باید به یکدیگر محبت کنند و یا با فرزند خود چگونه رفتار کنند ما پیروز شده ایم.

مهرانفر در همین حین که توضیح می دهد گاهی هم با بازغی حرف می زند و نکاتی را از گوشی به او بیان می کند و یا اگر در استودیو کودکی در موقعیت نامناسبی قرار گرفته است آگاهش می کند. همین مسایل جزیی گاهی باعث می شود بارها کات بدهند و هماهنگی هایی را با خانواده ها و یا کودکان شان انجام دهند. البته اینها بخشی از آن چیزی است که سعی می کنند کنترل کنند و مهرانفر معتقد است بخشی از برنامه مثل کودکی که یک باره وسط استودیو می آید جزو اتفاقاتی است که دیگر نسبت به آن کات نمی دهند و برای شان پذیرفته شده است.

خانواده عبدی یکی از خانواده هایی است که با ستاره هایی که گرفته است و با رای مردم به مرحله فینال مسابقه راه پیدا کرده است. بین عوامل برنامه گاهی نوعی هیجان هم نسبت به شرکت کننده ها دیده می شود و مثلا وقتی کودک در اتاق ماهیگیری است او را از پشت مانیتورها تشویق می کنند و یا در صورتی که ستاره مورد نظر را نیاورد حرص می خورند. کات هایی هم دارند که چون برنامه از آیتم ها و بخش های مختلفی برخوردار است با استراحت های کوتاه وارد بخش های بعد می شوند.

به گفته مجتبی اسماعیل زاده تدوینگر «کودک شو»، در استودیو اصلی برنامه، ۹ دوربین وجود دارد که به صورت همزمان تصاویر را در ۱۱۰ دقیقه ضبط می کنند. سپس در خروجی نهایی با بهره گیری از آیتم ها و پلی بک ها حدود ۵۰ دقیقه از تصاویر گرفته شده کنار گذاشته می شود.

در یکی از همین زمان های استراحت، رضا نصیری یکی از تهیه کنندگان «کودک شو» درباره ادامه این برنامه توضیح می دهد: این برنامه پتانسیل ساخت فصل های بعد را هم دارد که اگر شرایط اقتصادی اجازه دهد و بودجه تامین شود وارد ساخت فصل سوم برنامه می شویم.

نصیری با اشاره به مشاورانی که در تاثیرگذاری این برنامه نقش دارند، عنوان می کند: ما از مشاوران، کارشناسان بازی درمانی، پزشکان و ... مشورت می گیریم و یک تیم فکری داریم که از کارشناسان و روانشناسان مختلفی تشکیل شده است و روی جزییات زیادی در مسابقه خود فکر می کنیم از جمله اینکه چه پرسشی بپرسیم که بدآموزی نداشته باشد و یا چه کنیم که بچه ها وارد مقایسه نشوند. «کودک شو» مسابقه ای است که کودک در آن عنصر اصلی است اما وارد استرس رقابتی برنامه نمی شوند.

وی در تاکیدهایی برای کودکی کردن بزرگسالان اظهار می کند: ما در این برنامه بدون اینکه مخاطب را شعارزده کنیم این کودکی کردن را نمایش می دهیم و مردم هم بر اساس چارچوب ها و استانداردها رای می دهند. گاهی برخی از خانواده ها فکر می کنند اگر شوخی کنند و بذله گو باشند می توانند رای جمع کنند ولی گاهی در مقابل چنین خانواده ای، همسرانی برده اند که مسایل عاطفی و قوانین رقابتی را رعایت کرده اند اما شاید اینقدر اهل شوخی نبوده اند.

برنامه ما رسالتی برای کودک و خانواده دارد و نوعی نظام تربیتی را ترویج می دهد و ما نخواستیم این رسالت را وارد تبلیغات و مسایل اسپانسرینگ کنیم تهیه کننده «کودک شو» با اشاره به اینکه این برنامه طی حدود ۲۶۰ قسمت اسپانسر نداشته است، توضیح می دهد: اسپانسرها دنبال حواشی و چهره ها هستند در حالیکه برنامه ما رسالتی برای کودک و خانواده دارد و نوعی نظام تربیتی را ترویج می دهد و ما نخواستیم این رسالت را وارد تبلیغات و مسایل اسپانسرینگ کنیم. خدا را شکر مردم هم از این برنامه بسیار استقبال کردند و هر چقدر هم کار برای ما سخت بود با مخاطب زیادی مواجه است. همین الان حدود ۲۰ هزار نفر برای شرکت در برنامه ثبت نام کرده اند که اگر «کودک شو» در چند فصل دیگر هم ادامه داشته باشد نمی توانند همه آنها در این رقابت حضور پیدا کنند.

ساعت از ۱۹ گذشته و حالا بخش حضور مادر خانواده در اتاق بازی است که باید با دستگاه تست اعصاب کار کند. بازغی حین انجام این مسابقه از پدر خانواده می خواهد همسرش را با کلمات محبت آمیز حمایت کند. کلمات مرد را اصلاح می کند و گاهی با شوخی نکاتی را به او تذکر می دهد. مثلا وقتی مرد حین تسلی دادن می گوید «اگر برنده شدی که هیچی اگر نشدی هم اشکالی ندارد» بازغی می گوید نتیجه جفتش که «هیچی است» و از او می خواهد که جور دیگری همسرش را تشویق کند و مرد هم در پایان جمله تشویقی خود بیان می کند در هر صورت «جای تو در قلب من است».

بخش دیگر مسابقه سوال و جواب هایی است که از زن و شوهر پرسیده می شود تا میزان شناخت آن ۲ را نسبت به هم بسنجند؛ بخشی که مرد خانواده بعد از اتمام آن کمی ناراحت بیرون می آید و فکر می کند که سوالات بسیار سخت بوده اند.

ساعت از ۲۰ گذشته است و با دعوت از یک خواننده مردم را به چند قطعه عیدانه مهمان می کنند. این آخرین بخش برنامه است و بعد از آن مردم به خانه های خود روانه می شوند اما هنوز برای عوامل اصلی «کودک شو»، کار تمام نشده است. آنها هر بار بعد از تمام شدن برنامه، آیتمی در برنامه ریزی خودشان دارند که تقریبا به طور جدی پیگیرش هم هستند؛ آیتمی برای کودکی!

عوامل در پایان هر برنامه سعی می کنند به نوعی خودشان هم وارد میدان بازی شوند، گاهی با فوتبال گاهی با بازی های داخل خود استودیو و گاهی هم با پلی استیشن.

مهرانفر می گوید خود ما هم باید این حس کودکی کردن را تجربه کنیم تا بتوانیم از خانواده ها بخواهیم با کودک شان کودکی کنند. حتی آیتم ها را هم خودمان تجربه کرده ایم یعنی دوبله کرده ایم و یا به جای عروسک ها صداپیشگی داشته ایم و این شب ها هم پلی استیشن بازی می کنیم که هم استرس بالایی دارد هم جذابیت!

و به این ترتیب شب را با یکدست فوتبال مجازی به پایان می رسانند.