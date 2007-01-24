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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۰

/ با هدف شرکت در دانشگاه های محلی صورت می گیرد /

اختصاص یک میلیون پوند کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان بی بضاعت انگلیس

مبلغ یک میلیون پوند کمک هزینه تحصیلی برای شرکت در دانشگاه های محلی در اختیار دانشجویان بی بضاعت انگلیسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که 900 دانشجو را ظرف سه سال آینده در دانشگاه های منچستر، ناتینگهام و بیرمنگهام تحت پوشش قرار می دهد، در پی انجام تحقیقی اجرا می شود که نشان داده است، جوانان خانواده های کم درآمد از رفتن زیر بار قرض و وام متنفرند.

از آنجاکه آمار ورود جوانان ساکن نواحی اطراف دانشگاه های منچستر، ناتینگهام و بیرمنگهام به محافل علمی پایین است، این 3 دانشگاه به عنوان اماکن اجرای طرح مذکور انتخاب شدند.

تنها 25 درصد از جوانان واجد شرایط در این نواحی به دانشگاه ها پای می نهند در حالی که این آمار در سطح کشوری 43 درصد است. افرادی از خانواده های کم درآمدتر نیز به دلیل کاهش هزینه ها از ادامه تحصیل صرف نظر می کنند.

سازمان های خیریه آموزشی همچون موسسه "گلدمن شاچس" و "ساتون تراست" بخشی از این کمک هزینه تحصیلی را تامین می کنند.

به گفته دکتر "تیم وستلاک" مدیر بخش پذیرش دانشجو در دانشگاه منچستر، اعطاء این کمک هزینه به دانشجویان مستعدی که از امتیازات خاصی برخوردار نیستند امکان می دهد تا جذب محیط های دانشگاهی شوند.

کد مطلب 438935

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