بلندگویی که با غلتیدن روی زمین صوت را تنظیم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، نمایشگاه IFA در برلین کار خود را آغاز کرده است و بلندگوهای هوشمند و بی سیم یکی از مهمترین گجت هایی بودند که در روز نخست آن رونمایی شدند.

شرکت های Bang&Olfsen و بوزه هر دو از سیستم های بلندگویی جدید رونمایی کردند. شرکت Bang&Olfsen از یک بلندگوی دایره شکل بزرگ رونمایی کرد که برای تنظیم صوت می توان آن را به جلو و عقب غلتاند. قیمت بلندگوی جالب نیز ۲۹۰۰ پوند اعلام شده است.

بلندگوی مذکور Beosound Edge نام دارد و می توان آن را روی زمین قرار داد یا به دیوار نصب کرد. اما هنگامیکه بلندگو روی زمین است می توان با غلتاندن در هر جهت آن را کنترل کند. قطر این بلندگو ۵۰.۲ و ضخامت آن ۱۳ سانتی متر است.

برای تنظیم صدا هنگامی که بلندگو روی زمین است می توان آن را روی زمین غلتاند. وقتی صوت تنظیم شد، بلندگو به وضعیت اولیه خود برمی گردد و در جای خود باقی می ماند.

همچنین دستگاه مجهز به حسگرهای تقریبی است که نزدیک شدن کاربر را ردیابی می کند و با روشن شدن بخش لمسی در قاب گجت، عکس العمل نشان می دهد.

این دستگاه یک بلندگوی بی سیم است و به وسیله بلوتوث ۴.۲ یا ۸۰۲.۱۱ac به دستگاه های دیگر متصل می شود. همچنین دارای پورت Ethernet است تا با سیم به اینترنت متصل شود.