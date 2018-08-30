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۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

رسانه روس اعلام کرد؛

اجماع روسیه و ترکیه درباره عملیات نظامی در ادلب

اجماع روسیه و ترکیه درباره عملیات نظامی در ادلب

یک رسانه روس از اجماع روسیه و ترکیه درباره عملیات نظامی در ادلب ضد گروههای تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک رسانه روسی از تفاهم روسی-ترکی برای انجام عملیات نظامی ضد تروریستها در ادلب سوریه خبر داد.

روزنامه کامرسانت نوشت: روسیه و ترکیه بر ضرورت انجام عملیات نظامی ضد تروریستها در استان ادلب سوریه تاکید دارند. آنکار قبلا مخالف اقدام نظامی ضد گروههای مسلحی که بر استان ادلب مسلط هستند، بود و مسکو هم تمایلی برای مشاجره با آنکارا نداشت و این علت عدم شروع عملیات نظامی لازم در استان ادلب تاکنون بوده است. روسیه یکماهی برای کسب تفاهم ترکیه زمان سپری کرد و آنگونه که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته؛ هم اکنون نظامیان روس و ترک به دنبال این هستند که چگونه توافق سیاسی را اجرایی کنند.

کامرسانت گزارش داد: نظامیان روس از مدتها قبل به این درک رسیده اند که انجام عملیات نظامی برای آزادسازی استان ادلب از لوث داعش و جبهه النصره ضروری است.

کد مطلب 4389363

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