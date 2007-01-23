برای اجرای معروفات و منکرات باید از احیاء تفکر استفاده کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله مهدوی دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در جمع خبرنگاران ابتدا به تشریح معاونتها این ستاد پرداخت و افزود: این ستاد از نظر قدرت اجرائی این ستاد به دلیل وجود امام جمعه استان، حضرت آیت الله طباطبائی نژاد ریاست آن و استاندار اصفهان، سید مرتضی بختیاری جانشین وی از قدرت اجرائی بسیار بالایی برخورداراست.

دبیر ستاد احیاء استان اصفهان دربخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که ستاد احیاء هماهنگ کننده دستگاههای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، دادگستری، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، آموزش و پرورش و اداره اطلاعات می باشد گفت: همه این دستگاهها با هماهنگی با یکدیگر یکسری از امور را برعهده می گیرند و انجام می دهند.

وی وظیفه سنگین این ستاد را احیاء فکر انسانها تشریح و افزود: باید بجای استفاده از نیروی فیزیکی برای اجرای معروفات و منکرات از احیاء تفکر استفاده کرد.

مهدوی مشکل اصلی را در متفاوت بودن تشخیص مصداق های مردم دانست و ادامه داد: اگر به عنوان مثال برای حجاب اطلاع رسانی صحیحی شود و زیر بنا فکری مردم صحیح شود دیگر بیش از 90 درصد خواهران حجاب خود را رعایت می نمایند.

وی معقوله اراده انسان را دارای چهار مرحله دانست و اظهار داشت: تصور، تصدیق، شوق، اراده و عمل از معقولات اراده انسان است، لذا زمانی که در مورد یک موضوعی به صورت کارشناسی صحبت شود و مزیت ها و زیانهای آن تشریح شود با بررسی زیانها و مزیتهای در مورد انچام آن تفکر می شود.

آیت الله مهدوی در ادامه وظیفه اصلی ستاد احیاء را بالا بردن سطح فرهنگ جامعه دانست و ادامه داد: باید ما همه معروفات را بشناسانیم و همچنین زیان های منکرات را توضیح بدهیم و خواهیم دید که عقلا در مسیر این روند قرار می گیرند و از منکرات دور می شوند.