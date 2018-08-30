حمله هوایی ارتش افغانستان به پایگاه طالبان در «بادغیس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، مقام‌های امنیتی ولایت بادغیس افغانستان اعلام کردند که در نتیجه حمله‌ هوایی ارتش ملی این کشور به مواضع طالبان، ۴ عضو این گروه تروریستی کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

«محمدیاسین حیدری» سخنگوی نیروهای ارتش افغانستان در بادغیس گفت که این حمله هوایی به قرارگاه «ملا شور گل» از فرماندهان محلی طالبان در شهر «بالامرغاب» انجام شده است.

بالامرغاب از جمله شهر های ناامن ولایت بادغیس است. منابع محلی به خبرگزاری افق گفته‌اند که هم‌اکنون طالبان مسلح در بخش‌هایی از این شهر درحال راه‌اندازی عملیات علیه نیروهای امنیتی افغانستان هستند.

از آغاز سال جاری حمله‌های طالبان مسلح به شماری از شهر های ولایت بادغیس افزایش یافته است.