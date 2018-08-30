احمد اصغری مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه در کل کشور احداث دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر در دستور کار است که از سال ۸۶ تا به امروز ساخت حدود دو میلیون واحد آن به اتمام رسیده است، ابراز داشت: از این تعداد واحد مسکن مهر باقی‌مانده ۱۰۰هزار واحد فاقد متقاضی و ۳۰ هزار واحد در دادگاه منتظر صدور رای نهایی است.

وی افزود: از میزان واحد مسکن مهر ساخته‌شده یک‌میلیون و ۷۲۰هزار واحد به متقاضیان تحویل داده‌شده است و حدود ۲۸۰ هزار واحد دیگر به دلیل نبود اعتبار دارای مشکلات زیر بنایی آب، برق و گاز هستند.

موظف به تکیمل واحدها هستیم

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر بابیان اینکه خوشبختانه دولت تصمیم به حل مشکل مسکن مهر گرفته و طبق دستور رئیس جمهور به سازمان برنامه‌وبودجه درخواست تامین اعتبارشده است، ابراز داشت: پرونده مسکن مهر با یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار بسته می‌شود و امیدواریم با تامین اعتبارات لازم تا پایان سال‌جاری ۱۵۰ هزار واحد و سال آینده نیز ۲۰۰هزار واحد مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دهیم.

مهرآبادی در ادامه تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل مسکن مهر نبود خدمات زیر بنایی است که می‌کوشیم مشکلات این واحدها را برطرف و برای سکونت متقاضیان آماده کنیم.

وی همچنین افزود: برخی از مالکان این واحدها مستاجر هستند و قبل از تکمیل آن‌ها را تحویل می‌گیرند و می‌گویند که چرا امکانات و خدمات ندارد البته برخی از واحدها نیز پیمانکار پول را گرفته و خانه را نساخته که پرونده آن در دادگاه در دست بررسی است و ما موظف به تکمیل آن‌ها هستیم.

۹۰۰واحد مسکن مهر شاهرود دارای نقص

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با اشاره به پیگیری نماینده شاهرود و میامی در مجلس پیرامون تعیین تکلیف پروژه مسکن مهر شاهرود ابراز داشت: از ۱۰ هزار واحد مسکن مهر این شهر دو هزار واحد آن نیمه تمام باقی‌مانده و ۹۰۰ واحد دارای نواقص است که قرار شد جمع‌بندی انجام و دو هفته بعد نتیجه این جمع‌بندی‌ها در دفتر تهران اعلام شود.

مهرآبادی در ادامه تصریح کرد: ما تضمین تحویل واحدها را تا پایان سال می‌دهیم اما در این بین تنها ما نیستیم و باید برای تحویل واحدهای مسکن مهر سایر نهادها و دادگاه نیز همکاری لازم را داشته باشند و رای را زودتر صادر کند تا بستر لازم برای انجام کار فراهم شود.

وی در پاسخ به سئوالی درباره حواشی مقاومت واحدهای مسکن مهر در زلزله کرمانشاه نیز افزود: در زلزله کرمانشاه مسکن مهر تنها منزلی بود که تنها دو نفر در آن کشته داده بود آن‌هم خانم مسنی در داخل خانه و فرد دیگر در داخل محوطه جان باختند ساختمان مسکن مهر ایستایی خود را حفظ کرد هیچ سقفی فرونریخت.

زلزله کرمانشاه در مسکن مهر کشته نداد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر بابیان اینکه در زلزله کرمانشاه تنها دیوارهای جانبی واحدها آسیب دیدند، ابراز داشت: این واحدها طبق آیین‌نامه زلزله ساخته‌شده است و البته با توجه به اینکه در اتصال سازه‌ها توجه چندانی نمی‌شد به عنوان تجربه پیمانکاران ملزم به رعایت آن شدند.

مهرآبادی در ادامه با تاکید بر اینکه در بازسازی منازل مسکونی مهر کرمانشاه اتصال سازه‌ها به‌دقت رعایت می‌شود، تصریح کرد: اول زلزله هیاهوی زیادی پیرامون مسکن مهر به وجود آمد اما دو هفته قبل نامه‌ای به آقای جهانگیری دادیم که در آنجا قیدشده است که این پروژه و پروژه خود مالک یک نفر کشته نداده بود.

وی افزود: در زلزله کرمانشاه با خانه‌های بنتی مواجه بودیم که اطراف آن کشته‌های بسیاری وجود داشت ولی خوشبختانه در مسکن مهر این اتفاقات را کمتر شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر به دعوت حسینی شاهرودی نماینده شاهرود و میامی در مجلس برای بازدید از منازل مسکن مهر شهرک کوثر و فدک به شاهرود سفرکرده بود.