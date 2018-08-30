به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از بلومبرگ، وزاری امور خارجه و دفاع اتحادیه اروپا از امروز پنجشنبه به مدت ۲ روز نشستی غیررسمی را در وین آغاز می‌کنند که اصلی‌ترین موضوعات آن را توافق هسته‌ای ایران و ثبات خاورمیانه تشکیل می‌دهد.

دومین روز از این نشست با انتشار گزارش ۳ ماهه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که موعد آن فردا جمعه است و احتمالاً به‌روال‌ گذشته تاییدی است بر پایبندی ایران به تعهدات برجامی خود، همزمان می‌شود.

این درحالی است که دیپلمات‌های ارشد اروپایی به‌ویژه از آلمان و فرانسه، خواهان اتخاذ تدابیری برای کاهش ضرر ناشی از بازگشت تحریم‌های ضدایرانی آمریکا هستند.

حتی «ریچارد دالتون» سفیر اسبق انگلیس در ایران که اکنون ریاست بخش ایران اتاق بازرگانی انگلیس را برعهده دارد می‌گوید: اروپا اقدامات درستی را انجام می‌دهد اما همه‌چیز کند است. وی همچنین از مقامات اتحادیه اروپا خواست تا بر صادرات اقلام مجاز در حوزه کشاورزی و درمانی تمرکز کنند.

این درحالی است که حتی ناچیزترین اقدامات اروپا در راستای همراهی با ایران، به مذاق آمریکا خوش نمی‌آید. برای مثال، پنجشنبه گذشته، اتحادیه اروپا بسته ۱۸ میلیون یورویی را به حمایت از بخش اقتصادی ایران اختصاص داد که با واکنش تند «برایان هوک» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مواجه شد.

وی در این باره مدعی شد: پول بیشتر در دست مقامات تهران به معنای پول بیشتر برای اجرای عملیات ترور در بسیاری از کشورهای اروپایی است!

این درحالی است که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید اگرچه بازگشت تحریم‌های آمریکا حفظ برجام را به امری چالش‌برانگیز تبدیل کرده اما با مساعدت همه طرفین دخیل، در راستای اطمینان از تداوم آن همکاری می‌کنیم.

نشست ۲ روزه وین در برهه‌ای انجام می‌گیرد که اتحادیه اروپا با چالش‌های منطقه‌ای نظیر تحقق برگزیت، قدرت‌یابی راست‌گرایان در اروپای شرقی و منازعه با ایتالیا برای مواجهه با بحران پناهجویان مواجه است حال‌آنکه وضعیت کره شمالی، بحران سوریه، یمن و لیبی، مسائل فراآتلانتیکی و توسعه اتحادیه به سمت جنوب شرق اروپا نیز از جمله موضوعات مورد بحث خواهد بود.