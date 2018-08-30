چاپ کتابی تحلیلی درباره «جادوگران برهنه» و تاثیرشان بر دختران

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جادوگران برهنه» نوشته نعیمه اسلاملو با هدف بررسی شخصیتهای الگوساز برای کودکان دختر به تازگی توسط انتشارات تلاوت آرامش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب اولین عنوان از مجموعه ۳ جلدی «افسران افسونگر» است که با پژوهش و قلم نعیمه اسلاملو نوشته شدهاند و درباره تهاجم فرهنگی نوشته شدهاند. اسلاملو این کتابها را با چند سال تحقیق و پژوهش نوشته است. کتاب «جادوگران برهنه» حاصل تماشا، بررسی و تحلیل صدها انیمیشن و نتیجه بررسی انواع محصولات مربوط به شخصیتهای این انیمیشنهاست.
باربی، برتز، تینکربل، وینکس، السا و آنا مهمترین شخصیتهایی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده و این روزها به عنوان الگوی پوششی کودکان دختر جامعه مطرح هستند. نقش جهانی و ویژه این ۵ مورد، میان انبوه شخصیتهای انیمیشنی دیگر، تمرکز خاص جبهه مقابل روی آنها، اثرگذار و وسیعتر بودن ابعاد مختلف سبک زندگیِ این شخصیتها و تعدد و تنوع بسیار محصولات آنها، موجب شده تا نویسنده کتاب به آنها بپردازد.
این کتاب ۴ فصل دارد که به ترتیب عبارتاند از: شناسنامهها، سبک زندگی، نتایج و واکنشهای جهانی، تاثیر شخصیتهای انیمیشنی و راهکارها.
در فصل اول این عناوین درج شدهاند: تینکربل: خدای جادوگر برهنه، باربی: سرباز پیاده جنگ نرم، برتز: سرباز تازهنفس، وینکس: پریهای جنگجو،جادوگر برهنه، اِلسا و آنا: جادوی رهاشده
عناوین فصل دوم نیز به این ترتیباند: برهنگی و اغواگری، رقص، روابط با جنس مخالف، روابط مستهجن، جادو، خدا، خانواده، علم آموزی، سگ و شراب.
دنیای دختران امروز، روانشناسی و تاثیرات شخصیتهای انیمیشنی، تاثیر و اهمیت اسباببازی و انیمیشن بر نظام باورهای کودک، تاثیر و اهمیت اسباببازی و انیمیشن در تربیت کودکان دختر، اکنون چه باید کرد؟ و سلطه و ثروت در گروه حاکمیت غفلت و شهوت هم عناوینی هستند که در فصل چهارم این کتاب به آنها پرداخته شده است.
در قسمتی از این کتاب میخوانیم:
میزان موفقیت و محبوبیت
عروسکهای وینکس تا سال ۲۰۰۷ بیش از یک میلیارد یورو فروش داشته است. حضور باشگاه وینکس در کتابهای کودکان ایالات متحده رو به رشد است و رسانهها در حال راهاندازی رمانهای گرافیکی وینکس هستند.
نقد کارشناسان
برهنگی، روابط غیراخلاقی و خشونت، مهمترین عناصر زندگی وینکس هستند که مورد نقد کارشناسان و روانشناسان قرار میگیرند. آنها این مسائل را برای تربیت کودکان بسیار مضر ارزیابی میکنند. به عنوان مثال:
یک مدرس روانشناسی در مقاله خود که در سایت Rmitcatulyst.com منتشر شده است، در اعتراض و نقد به وینکس اینگونه مینویسد:
«وینکس، یک نمایش در مورد تعدادی دختر افسونگر و خشن است که جهان را حفظ میکنند، با دوستپسرهایشان معاشقه دارند و دامنها و لباسهایی میپوشند که به طور تمسخرآمیزی کوتاه است تا حدی که وقتی خم میشوند اندام جنسی (لباس زیر آنها) کاملا پیداست.»
این کتاب با ۱۱۲ صفحه مصور، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۳ هزار تومان منتشر شده است.
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