حضور 140 تیم خارجی در مسابقات دهه فجر/ مسابقات امسال در 18 رشته ورزشی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، جانشین کمیته ورزش ستاد بزرگداشت دهه فجر امروز در نشست خبری در محل این ستاد گفت : تاکنون 140 تیم خارجی از کشورهای مختلف آمادگی خود را برای حضور در مسابقات بین المللی دهه مبارک فجر اعلام کرده اند .

محمد حسن عالمی افزود : مسابقات دهه فجر در تقویم فدراسیون جهانی ورزش ثبت است و حضور در این مسابقات برای کشورهای شرکت کننده امتیاز دارد که انگیزه کسب این امتیاز در سال گذشته به علت در پیش بودن رقابتهای المپیک 2006 موجب حضور بیشتر کشورهای خارجی شده بود.

وی تصریح کرد: فاصله زمانی زیاد مسابقات دهه فجر امسال با رقابتهای المپیک 2010 موجب شده است کشورهای کمتری در رقابت های ورزشی امسال دهه مبارک فجرحضور یابند.

عالمی اضافه کرد: رقابتهای کشتی و اسکی امسال دهه فجر به پایان رسیده است که تیم منتخب اسکی برای شرکت در بازیهای آسیایی بزودی عازم چین خواهد شد.

جانشین کمیته ورزش ستاد دهه فجر گفت : رقابتهای داخلی امسال دهه مبارک فجرهم در 12 رشته ورزشی با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور برگزار خواهد شد.

عالمی گفت: علاوه بر تهران شهرهای اصفهان ، بندرعباس ، کیش ، یزد ، زاهدان ، کرج ، ارومیه ، اراک ، مسجد سلیمان ، شیراز ، قزوین ، آستارا ، نوشهر ، تنکابن ، خرم آباد و بم نیز امسال میزبان برگزاری مسابقات بین المللی دهه فجر است.

وی در پایان حضور جامعه ورزش در مراسم مختلف دهه فجر بویژه راهپیمایی بزرگ 22 بهمن و نثار گل در حرم مطهر با حضور مسئولان ورزش کشور را از دیگر برنامه های جامعه ورزش به مناسبت بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد .