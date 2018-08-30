به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، فرود عسگری در نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و فعالان اقتصادی در گرمسار اظهار داشت: همه اختیارات ستادی گمرک کل ایران به استانها تفویض شده است و گمرک استان سمنان هم میتواند بسیاری از مشکلات صادر کنندگان و وارد کنندگان را در داخل استان رفع کند.
وی با اشاره به اینکه شرایط ویژهای برای ترخیص کالای تولیدکنندگانی که مشکل نقدینگی دارند؛ اندیشیده شده است خاطرنشان کرد: بهمنظور کمک به این دسته از تولید کنندگان، ترخیص نسیه کالاهای مواد اولیه و ماشین آلات برای آنان انجام میشود.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه در گذشته تنها حقوق گمرکی ورودی کالاهای این شرکتهای تولیدی مشمول اجرای طرح ترخیص نسیه میشد عنوان کرد: اما با مصوبه اخذ شده از نهادهای مربوطه، مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز مشمول طرح ترخیص نسیه شده است.
عسگری ایجاد انبار اختصاصی گمرکی در درون شرکتها را از دیگر اقدامات حمایتی گمرک کل جمهوری اسلامی ایران برای تولیدکنندگان عنوان و خاطرنشان کرد: هر واحد تولیدی فارغ از فاصله آن با پایانه گمرکی استان سمنان درخواست ایجاد انبار اختصاصی گمرکی دهد؛ برای آن در هر فاصلهای مجوز ایجاد این انبار اختصاصی صادر میشود.
وی با اشاره به صدور دستور معافیت سه هزار و ۴۷۹ قلم محصولات مورد نیاز کشور از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز تصریح کرد: با اجرای این دستور که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد گمرکهای کشور رونق گرفت.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مشکل نقدینگی در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور وجود داد عنوان کرد: شرکتهای دارای مشکل نقدینگی میتوانند بخشی از کالاهای وارداتی خود را برای تولید ترخیص کرده و با آن اقدام با تولید کنند و باقیمانده کالای وارداتی خود را در زمان دیگری ترخیص کنند.
وی عنوان کرد: مناطق ویژه اقتصادی در امر تولید و واردات کالاهای اولیه بسیار خوب عمل کردند چراکه درگیر تولید هستند و مسائل حاشیهای ندارند.
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