موزه چاپ و نشر بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر صبح پنجشنبه در آئین افتتاح این موزه اظهار داشت: استان بوشهر دارای تاریخی درخشان و میراثی ماندگار است.
ناصر امیرزاده با اشاره به اجرای پروژه مرمت عمارت علوی بوشهر خاطرنشان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال از سال ۹۵ آغاز شد که امروز شاهد تکمیل و بهرهبرداری از آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه پروژه مرمت عمارت علوی بوشهر برای استفاده بهعنوان موزه چاپ و نشر تکمیل شده است، افزود: این پروژه در سه مرحله استحفاظی و استحکام، مرمت تکمیلی و طرح احیا اجرا شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان اینکه عمارت علوی در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است، بیان کرد: عمارت علوی مربوط به اواخر دوره قاجار است.
وی با بیان اینکه مساحت عمارت علوی ۵۷۲ مترمربع و اعیان آن نیز ۴۷۰ مترمربع است ادامه داد: یکی از مهمترین برنامههای ما مرمت و احیا تاریخی استان بوشهر که تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
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