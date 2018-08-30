به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، آیت‌الله حسینی بوشهری با حضور در آشپزخانه زین، از بخش‌های مختلف این آشپزخانه از جمله انباز، سردخانه و محل طبخ غذای زائران کشورمان بازدید کرد. آقای رضایی مدیر آشپزخانه نیز توضیحات لازم درباره چگونگی طبخ غذای زائران را ارائه کرد.

آشپزخانه زین که در سال ۸۱ تاسیس شده است، با استفاده از بیش از ۳۰ نیروی متخصص و با امکانات مدرن و همچنین توجه جدی به رعایت بهداشت هر روز غذای زائران کشورمان را طبخ می‌کند.

آیت‌الله حسینی بوشهری پس از بازدید از امکانات آشپزخانه زین با تشکر از زحمات عوامل آشپزخانه گفت: در سال‌های گذشته همواره نسبت به تهیه غذای زائران نگرانی وجود داشت چون ذائقه زائران متفاوت بود اما اکنون با ارائه غذای باکیفیت، سازگاری زائران با غذاها افزایش یافته است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: جای خوشحالی دارد که هر ساله امکانات آشپزخانه پیشرفت می‌کند و غذای با کیفیت‌تری در اختیار زائران قرار می گیرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری خطاب به عوامل آشپزخانه بیان کرد: خدمت به زائران توفیق بزرگی است که خدا نصیب شما کرده است. قدر این لطف خداوند را بدانید.