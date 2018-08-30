شمار پروژه های هفته دولت در مازندران رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسینزادگان پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از طرح های شیلاتی حوزه شهرهای مرکزی مازندران گفت: در هفته دولت امسال تعداد پروژهها به لحاظ تعداد و اعتبارات، ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت.
وی تصریح کرد: علاوه بر هفته دولت، پروژههای گوناگون و متنوعی در حوزههای مختلف تولیدی، خدماتی،فرهنگی و اقتصادی در همه جای استان، از جمله مناطق محروم افتتاح شده و بخشی هم به حوزه اشتغال آفرینی و اشتغال زایی اختصاص یافت.
خاطرنشان میشود، مزرعه پرورش ماهی قزلآلا به روش نیمه متمرکز، در روستای جنید به بهرهبرداری رسید که ظرفیت تولید آن سالانه ۴۰ تن گوشت ماهی است که در مساحتی ۷۰۰ متر مربعی با ۶ استخر ۸ وجهی و اشتغال زایی ۴ نفر احداث شد.
این واحد تولیدی با اعتباری بالغ بر ۶ هزارو۸۰۰ میلیون ریال ساخته شد.
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