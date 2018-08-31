هفتمین دوره تخصصی کشت بافت گیاهی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، هفتمین دوره تخصصی کشت بافت گیاهان زراعی، باغی و زینتی با همکاری کارگروه زیست فناوری کشاورزی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۲۶ تا ۲۸ مهر ماه ۹۷ در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک برگزار می شود.

مصطفی برغمدی، نماینده کارگروه زیست فناوری کشاورزی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در این باره اظهار داشت: این دوره کوتاه مدت آموزشی و تخصصی، برای گلخانه داران صنعتی و نیمه صنعتی، عموم دانشجویان از جمله هنرجویان فنی و حرفه ای و کار و دانش و کارفرمایان دولتی و غیردولتی علاقمند به انجام فعالیت های کشت بافت گیاهی برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: در این دوره، تکنیک های معمول آزمایشگاه کشت بافت مانند آماده سازی محیط کشت های پایه، آماده سازی هورمون ها و آنتی بیوتیک ها، سترون سازی بذر و بافت، نحوه جدا سازی ریز نمونه، انتقال ریزنمونه به محیط کشت، نحوه سازگاری گیاهان با شرایط محیطی و … به صورت عملی و نظری آموزش داده می شود.

برغمدی گفت: در انتهای دوره آموزشی، به شرکت کنندگانی که با موفقیت دوره را به پایان برسانند، گواهینامه معتبر از سوی کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به زبان انگلیسی اعطا می شود.