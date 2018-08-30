  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

عکس‌های انقلابی و بداهه‌نوازی سه‌تار در یک نمایشگاه

عکس‌های انقلابی و بداهه‌نوازی سه‌تار در یک نمایشگاه

نمایشگاه عکس «کی‌یف؛ شهر انقلاب و زندگی» در گالری فرشته افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب فرشته، نمایش عکس «کی یف؛ شهر انقلاب و زندگی» شامل عکس‌های علیرضا بهرامی از انقلاب سال ۲۰۱۴ اوکراین است.

افتتاحیه این نمایشگاه از ساعت ۱۸ روز جمعه نهم شهریور با حضور چهره‌های فرهنگی هنری ازجمله برخی عکاسان پیشکسوت برگزار خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه یادشده همچنین بداهه‌نوازی سه‌تار توسط حمید اسماعیل‌زاده آهنگساز و نوازنده اجرا خواهد شد.

نمایشگاه «کی‌یف؛ شهر انقلاب و زندگی» در قالب مجموعه برنامه‌های هفته روزهای گفت‌وگوی فرهنگی ایران – اوکراین برپا خواهد شد که با همکاری شهر کتاب فرشته، انتشارات آرادمان و سفارت اوکراین در تهران، از ششم تا یازدهم شهریور برگزار می‌شود.

کد مطلب 4389505
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها