به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهر کتاب فرشته، نمایش عکس «کی یف؛ شهر انقلاب و زندگی» شامل عکسهای علیرضا بهرامی از انقلاب سال ۲۰۱۴ اوکراین است.
افتتاحیه این نمایشگاه از ساعت ۱۸ روز جمعه نهم شهریور با حضور چهرههای فرهنگی هنری ازجمله برخی عکاسان پیشکسوت برگزار خواهد شد.
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه یادشده همچنین بداههنوازی سهتار توسط حمید اسماعیلزاده آهنگساز و نوازنده اجرا خواهد شد.
نمایشگاه «کییف؛ شهر انقلاب و زندگی» در قالب مجموعه برنامههای هفته روزهای گفتوگوی فرهنگی ایران – اوکراین برپا خواهد شد که با همکاری شهر کتاب فرشته، انتشارات آرادمان و سفارت اوکراین در تهران، از ششم تا یازدهم شهریور برگزار میشود.
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