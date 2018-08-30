بی تدبیری در بازار سکه و ارز پایان یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر پنجشنبه در مراسم جشن عید غدیر که در مصلای شهرستان آستارا برگزار شد، اظهار کرد: اجتماعاتی همانند جشن عید غدیر یک رزمایش و مانور برای نمایش قدرت مسلمانان است.

وی با بیان اینکه ولایت حضرت علی (ع) حزب و جناح نمی شناسد و محبت این امام محور وحدت جهان اسلام است، افزود: مجالس عید غدیر خم همواره مجالس وحدت مسلمین بوده است.

آیت الله خاتمی در ادامه سخنان خود ولایت فقیه را ستون فقرات نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: دشمن به دنبال شکستن قداست رهبری و ولایت فقیه است و برخی فتنه ها که پشت سر گذاشته شد نیز در تلاش برای دوری ملت از رهبری و در مجموع براندازی نظام به سرکردگی استکبار جهانی بود که شکست خورد.

وی با تاکید بر اینکه تضعیف ولایت فقیه از مصادیق فتنه گری و از جلوه های برجسته نفوذ است، خاطرنشان کرد: آمریکا و استکبار جهانی با استفاده از شبکه های بیگانه رادیویی و تلویزیونی و همچنین فضای مجازی، ناجوانمردانه تلاش دارند که مشکلات کشور را به پای رهبر معظم انقلاب اسلامی بنویسند.

امام جمعه موقت تهران موفقیت های ایران اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته را مدیون ولایت فقیه عنوان کرد و افزود: تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی باید از سوی مسئولان جدی گرفته شود. ‌

آیت الله خاتمی با اشاره به نابسامانی های بازار ارز و سکه کشور، تصریح کرد: امیدواریم این بی تدبیری در مورد اقتصاد ملی پایان یافته و مشکلات موجود سریعا برطرف شود.

وی بعثت پیامبر (ص)، عید غدیر، عاشورا و مهدویت را چهار حادثه مهم در اسلام برشمرد و تصریح کرد: این چهار حادثه مکمل یکدیگر بوده و تداوم بخش اسلامی بوده اند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه استمرار غدیر در گرو ولایت مداری جامعه اسلامی است، اظهار کرد: در حال حاضر نیز پس از امام راحل بیعت ما با رهبر معظم انقلاب است.

امام جمعه موقت تهران بر لزوم هوشیاری مردم و به ویژه جوانان در برابر دشمنان به عنوان یکی دیگر از اصول جریان غدیر تاکید کرد و گفت: از ابتدای انقلاب، «ولایت» دشمن داشته و هر روز این کینه توزی ها بیشتر شده و ادامه دارد.

آیت الله خاتمی با اشاره به انتظارت مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولتمردان، افزود: بین انتظارات مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت و واقعیت های موجود یک خلاء است که در این رابطه دولت باید به گونه ای عمل کند که نارضایتی به دنبال نداشته باشد.

وی به نمایش مردم سالاری دینی در جریان سوال از رئیس جمهور نیز اشاره و تصریح کرد: شکاف کاری بین مجلس و دولت نمونه مردم سالاری دینی است که می توان آن را با خدمت بیشتر و با صداقت کاری پر کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری وحدت را نیاز اصلی جامعه دانست و اظهار کرد: مسئولان به صورت رسانه ای با یکدیگر صحبت نکنند و در یک جمع دوستانه با هم صحبت کرده و مشکلات را حل کنند.

وی خواستار هم افزایی هر چه بیشتر مسئولان شد و گفت: نباید اجازه دهیم که دشمن از شکاف بین مسئولان سوء استفاده کند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: مردم مرزنشین آستارا ملتی همیشه ولایت مدار و هوشیار و حاضر در صحنه هستند و با تقدیم ۱۶۶ شهید پای انقلاب اسلامی ایستاده اند.