مردم توان خرید مسکن ندارند/کمبود ساخت و ساز و خلاء قانونی مالیاتی

به گزارش گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قلی خسروی در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با بررسی عوامل افزایش قیمت مسکن و راهکارهای ساماندهی این بازار با بیان اینکه باید پیش بینی کرد که جامعه چه مقدار نیاز به مسکن دارد، اظهار داشت: بر اساس آمار ساخت و ساز و خانوارهای اجاره نشین می توان مقدار نیاز سالانه جامعه به مسکن را مشخص کرد.

وی با اشاره به جهش قیمت مسکن در سال های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ گفت: تا کنون برای جلوگیری از خالی بودن واحد های مسکونی راهکاری اندیشیده نشده است. تنها راهکار جلوگیری از خالی مانده واحد ها، گرفتن مالیات از خانه های خالی است. شهرداری ها با دادن آمار تعداد جواز ساخت و ساز به اداره مالیات می توانند از خالی مانده واحد ها جلوگیری کنند.

خسروی با بیان اینکه خالی نگه داشتن واحد ساخته شده به امید گران شدن نوعی احتکار است افزود: باید کاری کرد هیچ فردی انگیزه خالی نگه داشتن واحد مسکونی را نداشته باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در کشورهای پیشرفته خانه های ساخته شده کد رهگیری دارند که موقعیت واحد ساخته شده و فروش یا اجاره آن مشخص است.

مصطفی قلی خسروی به ایجاد زمینه های رشد معقول ساخت و ساز با میزان تقاضا در جامعه اشاره کرد و گفت: زیرساخت های پیش فروش منازل مسکونی آماده نیست.

وی، افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ را ناشی از کمبود ساخت و ساز و همچنین خلاء قانون برای گرفتن مالیات از واحد های ساخته شده خالی، دانست و گفت: قیمت مسکن در مناطق ۵ ، ۱۲ و ۲۲ بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران جهش قیمتی داشت که علت آن را تعداد جمعیت، بافت سنتی و مذهبی و همچنین نزدیکی به بازار تهران می توان عنوان کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه مشاوران املاک دخالت و تاثیری در افزایش قیمت ها ندارند، ادامه داد: قدرت خرید مردم پائین آمده و مردم توان خرید واحد مسکونی را ندارند.

وی با بیان اینکه مسکن بزرگترین نیاز مردم در سبد خانوار است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره نیز می توان مانند ترکیه مناطقی را به عنوان مناطق اجاره نشین تعبیه کرد.