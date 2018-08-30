ضریب نفوذ گاز شهری در بوشهر به ۹۹ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم رحمانی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی روستاهای هلیله و بندرگاه بوشهر اظهار داشت: در راستای توسعه گازرسانی در سطح استان تلاش خوبی صورت گرفته و طرح‌های متعددی را در حال افتتاح داریم.

وی با بیان اینکه ۹۲ پروژه گازرسانی در هفته دولت سال جاری با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید، گفت: این پروژه‌ها شامل پروژه‌های روستایی و صنعتی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اجرای ۶۳ کیلومتر شبکه گذاری برای گازرسانی به هلیله و بندرگاه ادامه داد: هزار و ۴۰۰ خانوار از طرح گازرسانی روستاهای هلیله و بندرگاه بوشهر بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ضریب گازرسانی روستایی استان بوشهر به ۹۶ درصد افزایش می‌یابد، تصریح کرد: برای اجرای این طرح گاز رسانی یه همراه یک ایستگاه تقلیل فشار گاز ۷۷ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

رحمانی خاطرنشان کرد: علاوه بر گازرسانی به هلیله و بندرگاه، گازرسانی به ۲۲ واحد صنعتی استان بوشهر با اعتبار بیش از ۹۴ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

وی ضریب نفوذ گازرسانی شهری در شهرستان بوشهر را ۹۹ درصد و ضریب نفوذ روستایی را ۹۶ درصد عنوان کرد و گفت: تاکنون ۳۳ هزار و ۵۸۴ انشعاب در سطح شهرستان بوشهر نصب شده است.