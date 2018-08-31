انجمن های خانه تئاتر مستقل و قدرتمند شوند/ نیاز به کار گروهی

محمودرضا رحیمی سخنگوی هیات مدیره خانه تئاتر درباره جلسه روز چهارشنبه هفتم شهریور که با حضور اعضای هیات مدیره و همچنین روسای این نهاد صنفی در ساختمان جدید خانه تئاتر برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: این جلسه با گزارش رییس هیات مدیره خانه تئاتر آغاز شد و آقای ایرج راد تاکید کرد که باید فاصله انجمن ها و هیات مدیره خانه تئاتر کمتر و گروهی تر عمل شود.

وی ادامه داد: آقای راد معتقد است زمانی این فاصله کم بود ولی از این روند دور شده ایم و باید دوباره به این وضعیت برگردیم.

رحیمی با اشاره به ارایه گزارش مدیرعامل خانه تئاتر درباره دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین وزیر کشور و وعده راه اندازی کمپانی های تئاتری، گفت: در این جلسه اعلام شد که تدوین آیین نامه سالن های خصوصی تئاتر هم به پایان رسیده و به زودی به مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده می شود.

سخنگوی هیات مدیره خانه تئاتر با بیان اینکه در این جلسه تک تک انجمن ها مسایل خود را مطرح کردند، اظهار کرد: من از روسای انجمن های خانه تئاتر خواهش کردم که از این پس تقاضاهای خود را مکتوب و خواسته هایشان را از هیات مدیره خانه تئاتر پیگیر باشند زیرا انجمن ها فقط باید گزارش های خود را به هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر ارایه دهند نه اینکه برای انجام کارهای خود از هیات مدیره مرکزی اجازه بگیرند.

این عضو هیات مدیره خانه تئاتر افزود: باید به سمتی برویم که انجمن ها مستقل و قدرتمندتر شوند.

رحیمی اعلام کرد که جلسات اعضای هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر و روسای انجمن های مختلف این نهاد صنفی به صورت ماهانه برگزار می شود تا انجمن ها طرح های خود را در جهت استقلال و قدرتمندتر شدن ارایه دهند.

سخنگوی هیات مدیره خانه تئاتر تصریح کرد: روسای انجمن های مختلف خانه تئاتر با ناامیدی در این جلسه حضور پیدا کرده بودند زیرا گمان می کردند به چیزهایی که می خواهند، نمی رسند در حالیکه هر طرح و خواسته ای که مکتوب شود و به نتیجه برسد، متوقف نخواهد شد. چیزی که در خانه تئاتر و برای اعضای آن رنجش ایجاد می کند، پیگیری نشدن امور است.

وی در پایان سخنان خود گفت: باید وقتی طرح ها و خواسته های مکتوب از سوی انجمن ها به هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر ارایه می شوند، کارسپاری انجام شود تا همه امور پیگیری شوند. هر طرحی که مانند کارگروه بهسازی پیگیری شود، به نتیجه می رسد.