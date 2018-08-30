سعید ملایی: از خانواده جودو عذرخواهی می کنم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سعید ملایی ملی پوش جودو در وزن ۸۱- پس از کسب مدال نقره بازیهای آسیایی گفت: واقعیت این است که جنگیدم و تلاشم را کردم و برای مسابقه برنامه داشتم اما تقدیر این بود که دوم شوم و نقره بگیریم.

وی ادامه داد: لازم است از خانواده جودو و تمام کسانی که از من حمایت کردند عذرخواهی کنم.ببخشید که نتوانستم دومین مدال جودو در بازیهای آسیایی را کسب کنم.حریف در اختیارم بود و تا آخرین ثانیه های مسابقه از حریف پیش بودم اما داوران اخطار اول را بی خود به من دادند و من در پایان بازنده شدم. لابی قزاق ها در پایان فینال باعث شد به من اخطار دهند و بازنده شوم.

ملایی که پس از ۱۳ سال از کسب مدال آرش میر اسماعیلی در مسابقات حهانی۲۰۱۷ مدال برنز گرفت، خاطرنشان کرد: عهدی با خودم داشتم که پس از المپیک لندن بی حاشیه تمرین کنم.از حاشیه ها دوری کردم و نتایج خوبی در مسابقات گرفتم . اگر کمکم کنند می توانم دوباره اوج بگیرم و حتی در المپیک برای کسب طلا تلاش کنم و ان شالله مدال طلا بگیرم.

ملی پوش جودو ایران در پاسخ به این سوال که اگر حریف قزاق در پایان فینال شرایط تو را داشت مثل تو بازنده می شد، گفت:شاید به او اخطار نمی دادند اما تقدیر این بود که ببازم.به حریف قزاق تبریک می گویم و بازهم از همه طرفدارانم و خانواده جودو عذرخواهی می کنم.