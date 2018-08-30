مرادی به مدال نقره دوومیدانی رسید/ پنجاه و هشتمین مدال برای ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در این رقابت امیر مرادی در حالی مسابقه را آغاز کرد که در کنار خود، دوندگان عراق، قطر، ژاپن، بحرین،هند، کره جنوبی، قرقیزستان و چین را می دید. سه کشور هند، قطر و بحرین با دو نماینده در این مسابقه شرکت کرده بودند.

مرادی که بهترین رکوردش ۳:۴۶:۹۳ دقیقه بود، در حالی مسابقه را آغاز کرد که در ابتدای مسابقه در رده سوم دوندگان قرار گرفت. مرادی در فاصله دو دور مانده به مسابقه چهارمین دونده مسابقه بود. مرادی در فاصله یک دور مانده به پایان، خود را به رتبه سوم رساند. او در دور آخر شتاب گرفت و نماینده چین را پشت سر گذاشت تا بعد از جینسون جانسون هندی نایب قهرمان مسابقه شود. مرادی با زمان ۳:۴۵:۶۲ دقیقه بهترین رکورد فصل خود را به جای گذاشت.

مدال آوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی:

طلا:

۱ - حسن یزدانی - کشتی آزاد

۲ - علیرضا کریمی - کشتی آزاد

۳ - پرویز هادی - کشتی آزاد

۴ - سعید رجبی- تکواندو

۵ - میرهاشم حسینی- تکواندو

۶ - محمد علی گرایی - کشتی فرنگی

۷ - حسین نوری- کشتی فرنگی

​۸ - عرفان آهنگریان - ووشو

۹ - محسن محمدسیفی - ووشو

​۱۰- رضا علیپور - سنگ‌نوردی

​۱۱- تیم کبدی بانوان

۱۲- تیم ملی کبدی مردان

​۱۳ - سهراب مرادی - وزنه برداری

​۱۴ - سجاد گنج زاده - کاراته

​۱۵ - بهمن عسگری - کاراته

۱۶ - بهداد سلیمی - وزنه برداری

۱۷- حسین کیهانی - دوومیدانی

۱۸- الیاس علی اکبری - کوراش

​۱۹- احسان حدادی - دوومیدانی

نقره:

۱ - مرجان سلحشوری - پومسه تکواندو

۲ - کوروش بختیار - پومسه تکواندو

۳ - زهرا کیانی - ووشو

۴ - الهه منصوریان - ووشو

۵ - شهربانو منصوریان - ووشو

۶ - فرود ظفری - ووشو

۷ - تیم روئینگ چهار نفره زنان

​۸- امیر محمد بخشی - تکواندو

۹- تیم شمشیربازی اسلحه سابر مردان

۱۰- نازنین ملایی- قایقرانی روئینگ

۱۱- تیم دو نفره روئینگ

​۱۲- طراوت خاکسار - کاراته

۱۳ - امیر مهدیزاده - کاراته

۱۴- رزیتا علیپور - کاراته

​۱۵ - سعید علی حسینی - وزنه برداری

۱۶- جعفر پهلوانی - کوراش

۱۷- هدیه کاظمی - کایاک ۵۰۰ متر

​۱۸ - سعید ملایی - جودو

۱۹ - امیر مرادی - دوومیدانی

برنز:

۱ - رضا اطری - کشتی آزاد

۲ - فرزان عاشور زاده - تکواندو

۳ - علی پاکدامن - شمشیربازی

۴ - محمد رضا گرایی- کشتی فرنگی

۵ - مهرداد مردانی - کشتی فرنگی

۶ - مه‌لقا جام بزرگ - تیراندازی

۷ - تیم روئینگ دو نفره بانوان - قایقرانی

​۸- ناهید کیانی - تکواندو

​۹ - حمیده عباسعلی - کاراته

۱۰ - تهمینه کربلایی صادقی - پنجاک سیلات

۱۱- سید علی هاشمی - وزنه برداری

۱۲- تیم بسکتبال سه در سه مردان

۱۳ - پگاه زنگنه - کاراته

​۱۴ - تیم میکس کامپوند

۱۵- ذبیح الله پورشیب کاراته

۱۶- قنبرعلی قنبری - کوراش

۱۷- امید تیزتک- کوراش

۱۸- کایاک ۴ نفره مردان

۱۹- محمد نبی رضایی - کانوی تک نفره

​۲۰- محمد محمدی بریمانلو - جودو