رتبه های برتر کنکور سراسری در دشتی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طیبیان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از برترین های علمی و آموزشی شهرستان دشتی اظهار داشت: جشنواره نوجوان خوارزمی یک مسابقه تحقیقی و پژوهشی در مقطع متوسطه اول است و در شش بخش برگزار می شود که در بخش پژوهشی این جشنواره دو نفر از دانش آموزان شهرستان توانستند حایز مقام اول شوند.

وی افزود: طرح تعالی مدیریت از سیاست های اصلی وزارت آموزش و پرورش است که هدف آن کیفیت بخشی به امر آموزش با کمک همه عوامل مدرسه از جمله مدیران و کارکنان و دانش آموزان و ظرفیت های بیرون از مدرسه است که دو نفر از مدیران ما توانستند در مرحله استانی مقام اول را کسب کنند و به مرحله کشوری راه یابند.

مدیر آموزش و پرورش این شهرستان با اشاره به اینکه گروه های آموزشی و در صدر آنان سرگروه ها وظیفه دارند بر برنامه های آموزشی مدارس نظارت کنند و با برگزاری کارگاه های آموزشی برای دیگر معلمان باعث کیفیت بخشی آموزش شوند، یادآور شد: در سال تحصیلی گذشته، ۱۷نفر از سرگروه های آموزشی این شهرستان در استان صاحب مقام برتر شدند و رتبه شهرستان را تا به دومی استان ارتقاء دادند.

طیبیان مجرد اضافه کرد: در این سال ارتباط خوب و سازنده ای با مرکز فنی و حرفه ای شهرستان داشتیم به طوری که تعداد زیادی از کلاس های فنی یکی از هنرستان های ما در این مرکز تشکیل می شد و ماحصل این تلاش ها و این همکاری مشترک کسب دیپلم افتخار توسط یکی از این دانش آموزان در مسابقات ملی مهارت بود.

وی در خصوص کنکور نیز گفت: سال گذشته تحصیلی این شهرستان توانست ۲۱ رتبه زیر ۱۰۰۰ کسب کند و این آمار در سال جاری به ۲۳ نفر افزایش یافت.

طیبیان تصریح کرد: از سال ۹۳ کارگروه کنکور با حضور مشاوران شهرستانی و با کمک ظرفیت های موجود شهرستان تشکیل شد و در سال های بعد با نگاه ویژه استاندار سابق بوشهر و با کمک شهرداران و دهیاران و با ورود منطقه ویژه اقتصادی ، انرژی پارس جنوبی در تعدادی از شهرستانهای استان بوشهر ، از جمله شهرستان دشتی این کلاس ها هم به لحاظ کیفی و هم کمی بهتر شد به طوری که رتبه استان در کنکور از ۲۷ به ۱۶ کاهش یافت.

وی افزود: با وجود این همه موفقیت چند سال اخیر که حاصل تلاش و حمایت های مادی و معنوی همه همکاران من و مسئولان شهرستان است، برخی افراد با بی انصافی از کنار از این همه موفقیت می گذرند و فقط به تخریب مواضع موجود می پردازند که نه تنها کمک نمی کنند بلکه سنگ اندازی هم می کنند .که من در فرصتی مناسب شفاف سازی می کنم.

طیبیان مجرد با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته در حوزه های آموزشی و پرورشی رتبه برتر استان را کسب کرده ایم عنوان کرد: ما چنین پتانسیلی را داریم که در همه زمینه ها بدرخشیم به شرطی که همه به هم کمک کنیم و با هم تعامل داشته باشیم.