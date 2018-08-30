مسئولان شهرستان دشتی به دیدار خانواده شهدا رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار دشتی در دیدار با خاناوده شهیدان والامقام سید علی دستغیب و حسن بردستانی اظهار داشت: همه مسئولین وظیفه دارند با خانواده شهدا دیدار و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را بررسی کنند.

وی افزود: شهدا هیچ نیازی به ما ندارند آنها با خدا معامله کردند و پیش خدا روزی می خورند که این موضوع در قرآن به صراحت به آن اشاره شده است.

نادری با تاکید بر اینکه جامعه باید از صبر و استقامت خانواده شهدا درس بگیرند، یادآور شد: ما هر چه به خانواده شهدا توجه کنیم باز هم در مقابل کاری که آنها انجام دادند کم است.

وی گفت: در آن مقطع زمانی که به کشور ما حمله شد این عزیزان ازهمه چیزشان گذشتند و در راه این نظام جان خودشان را از دست دادند.