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۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۴

در آخرین روز از هفته دولت؛

مسئولان شهرستان دشتی به دیدار خانواده شهدا رفتند

مسئولان شهرستان دشتی به دیدار خانواده شهدا رفتند

دشتی- در آخرین روز از هفته دولت و به مناسبت عید غدیر خم مسئولین شهرستان دشتی با خانواده شهدا دولت و سادات دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری فرماندار دشتی در دیدار با خاناوده شهیدان والامقام سید علی دستغیب و حسن بردستانی اظهار داشت: همه مسئولین وظیفه دارند با خانواده شهدا دیدار و از نزدیک مسائل و مشکلات آنها را بررسی کنند.

وی افزود: شهدا هیچ نیازی به ما ندارند آنها با خدا معامله کردند و پیش خدا روزی می خورند که این موضوع در قرآن به صراحت به آن اشاره شده است.

نادری با تاکید بر اینکه جامعه باید از صبر و استقامت خانواده شهدا درس بگیرند، یادآور شد: ما هر چه به خانواده شهدا توجه کنیم باز هم در مقابل کاری که آنها انجام دادند کم است.

وی گفت: در آن مقطع زمانی که به کشور ما حمله شد این عزیزان ازهمه چیزشان گذشتند و در راه این نظام جان خودشان را از دست دادند.

کد مطلب 4389607

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