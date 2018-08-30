کشف محموله اشیاء عتیقه کم نظیر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سربازان گمنام امام زمان (عج) با چهار ماه رصد اطلاعاتی این مجموعه نفیس را که حاوی ۸۱ عنوان از جمله سکه های تاریخی، سرنیزه، درفش، آیینه شمعدان، بازوبند، دستبند و انگشترهای طلا، نقره و آهنی، عطردان‌های شیشه‌ای، خنجر، گرز، ظروف و وسایل جنگی است، کشف و ضبط کردند.

بر اساس نظر کارشناسان میراث فرهنگی این محموله مربوط به به دوران‌های ساسانی، ایلمایی، اسلامی، هخامنشی، هزاره اول پیش از میلاد و قاجاریه است و از نظر فرهنگی، معنوی و تاریخی گنجینه تمام عیار محسوب می شود و غیر قابل ارزش گذاری است.

قاچاقچیان قرار بود این محموله را به یکی از کشورهای اروپایی منتقل کنند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و در این رابطه تاکنون یک نفر دستگیر شده است.