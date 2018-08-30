به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، در ادامه مسابقات تنیس روی میز بازی‌های آسیایی و در بخش انفرادی ندا شهسواری از ساعت ۲۰:۱۵ (به وقت محلی) به مصاف چا هیو سیم از کره شمالی رفت.

شهسواری در بازی‌های تیمی نمایش خوبی مقابل تیم قدرتمند هند داشت ولی در این دیدار در چهار گیم متوالی بازی را به حریف پرآوازه خود واگذار کرد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

مهشید اشتری دیگر بانوی تنیس روی میز کشورمان نیز ظهر امروز با باخت مقابل دیگر نماینده کره شمالی از بازی های آسیایی حذف شد.

در بخش مردان نیما و نوشاد عالمیان امروز بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. نیما عالمیان مقابل نماینده مالزی به برتری رسید و نوشاد عالمیان مقابل ورزشکار ویتنام پیروز شد.

بدین ترتیب نوشاد عالمیان فردا در مرحله یک هشتم به مصاف جونگ یون جو از کره جنوبی خواهد رفت و نیما عالمیان نیز با یو داجین از کره جنوبی مسابقه خواهد داد.