ضرورت ترسیم دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی برای دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بخشنامه آمده است: در 22 بهمن ماه سال 1357 انقلابی بزرگ و شکوهمند به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در ایران به وقوع پیوست که اعجاز جهانیان را به همراه داشت، انقلابی که مهم ترین حرکت اسلامی و جنبش انقلابی را در تاریخ اسلام و در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) ایجاد کرد.

این انقلاب به دنبال اهدافی مقدس، ارزشی، معنوی و منطبق بر کرامت و ارزش های اسلامی و انسانی است و در همین راستا متولیان امور فرهنگی وظیفه دارند دستاوردهای ارزشمند آن را برای نسل جوان و دانشجو ترسیم کنند.

در این بخشنامه تصریح شده است: بار دیگر تقارن ماه محرم و دهه فجر انقلاب رنگ و بوی دیگری به این ایام داده است و رسالت فرهنگی را دوچندان کرده، مقتضی است با توجه به محوریت سال پیامبر اعظم (ص) و با تاسی به بیانات رهبر فرزانه انقلاب موارد زیر برای تحقق این رسالت فرهنگی صورت گیرد: برگزاری نمایشگاه کتاب از آثار امام خمینی (ره) و شهید مطهری با موضوع تاریخچه انقلاب، زندگی امام حسین (ع)، برگزاری مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری پیرامون حماسه حسینی و انقلاب اسلامی، برگزاری جلسات سخنرانی با موضوع «تبیین عزت و افتخار حماسه عاشورا و آثار و برکات آن در شکل گیری و سرنوشت انقلاب اسلامی ایران».

همچنین دکتر جاسبی بر برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و میزگردهای دانشجویی جهت تبیین غایت و آرمان نهضت حسینی به عنوان زمینه ساز شکل گیری نهضت امام خمینی (ره)، برگزاری اردوهای فرهنگی و زیارتی از بیت امام خمینی (ره) در جماران، حرم مطهر امام (ره) و موزه عبرت جهت آشنایی بیشتر با زندگی و راه و روش آن بزرگوار و تاریخچه انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم عزاداری توسط هیات های مذهبی دانشگاهی در سطح واحد و شهرستان های مربوطه برای افزایش روح همبستگی با بهره گیری از تقارن این ایام با ماه محرم، برگزاری سمینارها و میزگردهای علمی و فرهنگی با موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و نقش آن در سایر نهضت های رهایی بخش، تاثیر نهضت عاشورا در شکل گیری انقلاب اسلامی و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)، نقش جوانان در شکل گیری قیام حسینی و انقلاب اسلامی و تداوم آن و تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب (با محوریت ماه محرم) در سطح واحد و ایجاد شرایط حضور گسترده دانشگاهیان در مراسم راهپیمایی روز 22 بهمن و مشارکت با سایر سازمان ها و مراکز دانشگاهی، خصوصاً کمیته های دانشجویی دهه فجر انقلاب اسلامی در سطح استان و شهرستان های مربوطه برای تبیین رسالت فرهنگی مذکور تاکید کرده است.