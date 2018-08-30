سالانه ۷ جام بین المللی شطرنج در کشور برگزار می شود

شادی پریدر در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر در جریان بازدید از مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب خمین اظهار داشت: برگزاری رویداد بین المللی شطرنج جام آفتاب در بیت تاریخی و قدیمی امام راحل در شهرستان خمین، به رشته شطرنج و شطرنج بازان هویت خاصی بخشیده است.

وی افزود: حضور اساتید بزرگ و بازیکنان برتر شطرنج کشور و همچنین استقبال مطلوب شطرنج بازان داخلی و خارجی نسبت به دور اول این مسابقات سبب افزایش سطح کیفی و کمی دومین دور مسابقات جام آفتاب خمین شده است.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج کشور ادامه داد: تلاش می شود در سال های آینده زمان مناسب تری برای این رویداد مهم انتخاب شود، تا بازیکنان بیشتری امکان حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: رویداد بین المللی جام آفتاب یادآور خاطره خوش برای همه شطرنج بازان کشور است که براساس فتوای تاریخی امام راحل در خصوص رفع ممنوعیت این رشته ورزشی، توانستند باز هم در این رشته فعالیت کنند.

پریدر با بیان اینکه برگزاری رویدادهای بین المللی در شرایط کنونی اقتصادی کار بسیار دشواری است، افزود: استان مرکزی در برگزاری رویداد جام آفتاب و دیگر مسابقات و جشنواره های ورزشی کشوری میزبان شایسته ای است که نشان از همدلی و انسجام مردم این منطقه دارد.

برگزاری مسابقات بین المللی رویکرد اصلی فدراسیون شطرنج

نایب رئیس فدراسیون شطرنج کشور گفت: رویکرد اصلی فدراسیون شطرنج، برگزاری رویدادهای بین المللی و مسابقات کشوری و همچنین برگزاری اردوهای طولانی مدت در راستای پرورش استعدادهای این رشته است.

پریدر بیان کرد: رشته شطرنج کشور دارای استعدادهای درخشانی است و شرکت در مسابقات بین المللی این رشته ورزشی فرصت مناسبی برای رشد و پیشرفت شطرنج بازان فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از هفت رویداد بین المللی و مسابقات کشوری این رشته ورزشی، نظیر جام خزر، جام پایتخت، جام ابن سینا، جام آفتاب، جام کارون، جام فجر و... برگزار می شود، افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، برگزاری رویداد های بین المللی ضمن اینکه باعث می شود ارز از کشور خارج نشود، شانس حضور تعداد بیشتری از شطرنج بازان کشور در رویدادهای بین المللی و رقابت با شطرنج بازان دیگر کشورها را فراهم می کند.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج کشور ادامه داد: استفاده از مربیان خارجی در بازه زمانی بیشتر و برگزاری اردوهای طولانی مدت از دیگر اولویت های فدراسیون شطرنج است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و تنگناهای مالی در حال حاضر از مربیان خارجی به صورت مقطعی استفاده می شود.

تیم ملی شطرنج مردان برای نخستین بار قهرمان آسیا رسید

پریدر با بیان اینکه در حال حاضر سرمربی تیم ملی شطرنج پسران کشور، ایوان سوکولوف از کشور هلند است، گفت: در مسابقات آسیایی با مربی گری سوکولوف توانستیم برای اولین بار مدال طلای آسیا را از آن خود کنیم و تیم ملی شطرنج مردان برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران به عنوان قهرمانی رقابت های شطرنج جام ملت‌ های آسیا رسید.

وی ادامه داد: در بخش بانوان و در رده بزرگسالان، حامد موسویان استاد بین المللی، مربی تیم ملی هستند و در مسابقات آسیایی نیز به صورت پاره وقت از نیچنکو مربی اوکراینی استفاده کردیم و ایوان سوکولوف سرمربی تیم پسران نیز در یک بازه کوتاه مدت در اختیار اردوی بانوان قرار داشت.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج کشور با بیان اینکه باید از مربیان به صورت ثابت و طولانی مدت استفاده شود، افزود: در رده نوجوانان و جوانان نیز مربیان مختلف نظیر استاد بین المللی مهرداد اردشیر و مرتضی محجوب با فدراسیون همکاری می کنند.

وی خاطر نشان کرد: امسال در بخش بانوان یک رده سنی پایین تر اضافه شده و یک تیم جوان تر را شاهد هستیم که توانسته اند در مسابقات نوجوانان جهان و آسیا مدال آور باشند و نیاز است برای رشد استعدادهای این گروه اردوهای تیمی برگزار شود.

گفتنی است دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب خمین تا نهم شهریورماه جاری در بیت تاریخی امام راحل در شهرستان خمین ادامه دارد.