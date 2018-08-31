«گذشتن از گذشته ای که نمی گذرد» روی صحنه می رود

کارگردان «گذشتن از گذشته ای که نمی گذرد» در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تئاتر با حضور پردیس شیروانی، جواد بهادری و ابوالفضل فرهادی از ۱۰ شهریور ماه جاری ساعت ۲۰ در «مجموعه فرهنگی سینمایی هنرشهر آفتاب» به روی صحنه رفته و روایت گر زندگی زوج جوان تحصیل کرده ایست که در آغاز دومین دهه از از زندگی مشترکشان، در جدال شاید نابرابر با شرایط و وضعیتی هستند که زمانه معاصر بر آنها تحمیل کرده است.

درامی که به باور فرهادی، کارگردان آن، برگرفته از واقعیت زندگی خیلی از نزدیکان و خویشان ما می باشد؛ نمایشی که تولید آن همچون داستان زندگی شخصیت هایش - با توچه به بی ثباتی های اقتصادی، اجتماعی اخیر- در شرایطی سخت و با تلاشی همدلانه از جانب تمامی اعضای گروه به سرانجام رسیده و بر صحنه حاضر خواهد شد.

در یادداشتی کوتاه، کارگردان تئاتر «گذشتن از گذشته ای که نمی گذرد» نوشته است: «گذشتن از گذشته ای که نمی گذرد... که شاید داستان زندگی بسیاری از ما انسان های معاصر باشد!»

ابوالفضل فرهادی که خود نویسندگی این اثر نمایشی را بر عهده دارد، از دانش آموختگان هنرهای نمایشی است که چندی پیش با همراهی اعضای دیگر تئاتر سعدی نمایش «راز کلبه شکلاتی» را در تالار حافظ به روی صحنه بردند.

از دیگر کارهایی که این کارگردان جوان در سال های اخیر تولید و به صحنه برده می توان به نمایش های کسوف، درس و کله پوک ها اشاره کرد.

از دیگر عوامل این تئاتر می توان محمد حسن محمودی به عنوان مشاور کارگردان، محسن استواری، فاطمه غیثی، احمدرضا بحری و محمدعلی امیری در گروه کارگردانی، آهنگساز میلاد دزفولیان محسن گل آرایش؛ طراح پوستر، نرگس شیرازی نژاد؛ طراح لباس، فائزه غیثی؛ عکاس، صیاد مرئی و میثم نظری؛ ساخت دکور و.... اشاره کرد که در این نمایش حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقه مندان می توانند نسبت به خرید بلیت این نمایش که برای ۳ روز نخست نیز با تخفیف ۴۰ درصد آغاز شده، اقدام کنند.