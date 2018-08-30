نام اصفهان به عنوان شهر فیلم های کودک جهان شهره شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده شامگاه پنجشنبه در افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان اظهار داشت: از اینکه اصفهان شهر علم، شعور و فرهنگ به عنوان مبتکر و پیشنهاد دهنده این رویداد برای ثبت در یونسکو بوده بسیار خوشحالم و امیدوارم که شهر گنبدهای فیروزه ای باداشتن مفاخر بی بدیل فرهنگ و ذخایر بی نظیر هنر خواهد توانست در آینده این جشنواره را به جشنواره ای جهانی مبدل کند.

وی ادامه داد: کودکان و نوجوانان سرمایه های بی بدیل انسانی کشورمان هستند. ما اگر وظیفه مان را در آموزش و پرورش آنها به نحو احسن انجام دهیم و بر لحظه لحظه زیستشان سرمایه گذاری کنیم، بدون شک در اجرای وظایف اخلاقی و ساختن آینده ای درخشان برای آنها موفق بوده ایم.

استاندار اصفهان افزود: از همه ایده پردازان خلاقی که از دهه هفتاد تا کنون به هواداری جشنواره پرداخته و تاکنون آن را زنده و پایدار نگه داشته اند، تشکر می کنم.

وی گفت: امیدوارم روزی نام اصفهان به عنوان شهر فیلم های کودک جهان شناخته شده و در ردیف شهرهای بزرگ با محوریت چنین رویدادهایی قرار گیرد.