۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۴۴

۳ امتیاز شیرین مس سونگون از ساوه

تبریز- تیم مس سونگون ورزقان با پیروزی برابر شهرداری ساوه، ۳ امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال مس سونگون ورزقان از هفته هشتم رقابت های لیگ برتر، ۴ بر ۳ برابر شهرداری ساوه پیروز شد و خود را به صدر جدول نزدیک تر کرد.

گل های مس سونگون را فرهاد فخیم(۲گل)، علیرضا عسگری و ابوالقاسم عروجی به ثمر رساندند، علی کیایی و اسماعیل وطن خواه و نوری نیز ۳ گل شهرداری ساوه را زدند.

اسماعیل تقی‌پور در این دیدار اولین تجربه سرمربیگری خود را در تیم مس تجربه کرد، بی غم مربی پیشین این تیم، از سمت خود استعفا داده بود.

مس با این پیروزی با ۱۴ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و شهرداری ساوه هم با ۴ امتیاز در رده یکی مانده به آخر جا خوش کرده است.

مس سونگون و گیتی پسند هفته آینده، بازی فینال گونه را برگزار می کنند.

کد خبر 4389695

