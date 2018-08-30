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۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۲۲

سرمربی صنعت نفت آبادان:

وضعیت «گردان» فردا مشخص می شود/نتیجه دلخواهمان را کسب نکردیم

وضعیت «گردان» فردا مشخص می شود/نتیجه دلخواهمان را کسب نکردیم

رشت- سرمربی صنعت نفت آبادان با بیان اینکه در این مسابقه نتوانستیم به نتیجه دلخواهمان برسیم، گفت: وضعیت و میزان مصدومیت «شهاب گردان» فردا مشخص می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پائولو سرجیو در کنفرانس خبری بعداز بازی برابر سپیدرود رشت با اشاره به بازی سخت امروز در ورزشگاه سردار جنگل، اظهاکرد: به آنچه که می خواستیم در این بازی نرسیدیم.

وی با بیان اینکه در دقایقی بازی دست بازیکنان صنعت نفت بود، افزود: بازی سخت و بسیار خشن پیگیری شده و نتوانستیم به سه امتیاز دلخواهمان برسیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان با اشاره به دو موقعیت تک به تک بازیکنان این تیم با دروازبه بان تیم سپیدرود، گفت: متاسفانه در این بازی شانس نیز با ما یار نبود.

وی همچنین به مصدومیت و تعویض شهاب گردان سنگربان این تیم نیز در نیمه اول بازی اشاره کرد و یادآورشد: هنوز از وضعیت وی و میزان مصدومیت او آگاه نیستم. فردا وضعیتش مشخص می شود.

کد مطلب 4389696

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