وضعیت «گردان» فردا مشخص می شود/نتیجه دلخواهمان را کسب نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، پائولو سرجیو در کنفرانس خبری بعداز بازی برابر سپیدرود رشت با اشاره به بازی سخت امروز در ورزشگاه سردار جنگل، اظهاکرد: به آنچه که می خواستیم در این بازی نرسیدیم.

وی با بیان اینکه در دقایقی بازی دست بازیکنان صنعت نفت بود، افزود: بازی سخت و بسیار خشن پیگیری شده و نتوانستیم به سه امتیاز دلخواهمان برسیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان با اشاره به دو موقعیت تک به تک بازیکنان این تیم با دروازبه بان تیم سپیدرود، گفت: متاسفانه در این بازی شانس نیز با ما یار نبود.

وی همچنین به مصدومیت و تعویض شهاب گردان سنگربان این تیم نیز در نیمه اول بازی اشاره کرد و یادآورشد: هنوز از وضعیت وی و میزان مصدومیت او آگاه نیستم. فردا وضعیتش مشخص می شود.