آستان قدس رضوی برای سرمایه گذاری در بندر چابهار ورود کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی در نشستی با مدیر عامل عمران و توسعه اقتصادی آستان قدس رضوی اظهار داشت: فرصت های بی شمار سرمایه گذاری در چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور وجود دارد که سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند سبب رونق و توسعه این منطقه محروم شود.

وی نقش بندر چابهار در ارتقاء جایگاه تجارت دریایی کشور و بهره گیری از فرصت‌ها و قابلیت‌های ترانزیتی و ترانشیپی در این بندر را عامل ایجاد جذابیت، تحرک و توسعه محور شرق و شکوفایی اقتصادی کشور عنوان کرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با تشریح فرصت ها و مشوق های سرمایه گذاری ویژه بندر چابهار، خاطرنشان کرد: این بندر فرصتی بی نظیر به واسطه برخورداری از موقعیت ترانزیتی، واردات، صادرات و صادرات مجدد کالاست.

وی بندر چابهار را بندری بدون محدودیت با موقعیت ممتاز جغرافیایی و منطقه ای معرفی کرد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: واقع شدن در مسیر کریدور شمال – جنوب و برخورداری از زیرساخت مناسب جهت حمل و نقل دریایی و همچنین مبادلات گسترده تجاری کشورهای هندوستان، افغانستان و کشورهای آسیای میانه و (CIS) به بندر چابهار امتیازات ویژه بخشیده که سرمایه گذاری و حضور صاحبان کالا را در این بندر اقیانوسی توجیه پذیر می کند.

آقایی با تاکید بر اهمیت تخصیص ۲۰ درصد کالاهای اساسی کشور به بندر چابهار تصریح کرد: فعال سازی بندر شهید بهشتی و تکمیل روند پروژه خط ریلی چابهار – زاهدان و احیاء محور شرق با اختصاص تخلیه کالاهای سهم استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، سمنان، خراسان جنوبی، رضوی و خراسان شمالی به این بندر تحقق خواهد یافت که این پروژه با ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی نظیر آستان قدس رضوی میسر خواهد شد.

وی گفت: بندر چابهار آمادگی همکاری همه جانبه با تجار، صاحبان کالا و بخش خصوصی را دارد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان مشارکت در ساخت، تجهیز و اپراتوری فازهای ۲ تا ۵ بندر شهید بهشتی با تضمین ترافیک کالا و کشتی، ساخت اسکله و ترمینال نفتی، پتروشیمی و گالری خطوط لوله انتقال، ساخت کارخانجات فرآوری کالا از قبیل کارخانه های تولید خوراک دام، تصفیه روغن و بسته بندی مواد غذایی، ساخت انبارهای مکانیزه کالا را بخشی از فرصت های سرمایه گذاری در چابهار عنوان کرد.

وی ساخت انبار کالای فله و عمومی، ساخت انبار مکانیزه و سیلوی نگهداری غلات، ساخت مخازن نگهداری روغن خام و روغن صنعتی، ساخت تاسیسات و مخازن خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) را از دیگر فرصت های سرمایه گذاری در بندر چابهار عنوان کرد.